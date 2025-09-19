El verano en Euskadi ha sido el tercero más caluroso desde 1970, con 1,6 grados por encima de la media

Durante los meses de junio, julio y agosto se han contabilizado tres olas de calor, de 17 días en total, según Euskalmet

BILBAO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano meteorológico en Euskadi de este año ha sido muy caluroso, con una anomalía de 1,6 grados por encima de la media habitual del período 1991-2020 y siendo el tercer verano más cálido desde 1970, solo por detrás de los de 2023 y 2022. También ha sido seco, salvo en el noreste de Gipuzkoa, donde el verano ha sido habitual o húmedo, según los datos de la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

En los meses de junio, julio y agosto se han contabilizado tres olas de calor: la primera del 18 al 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera del 10 al 17 de agosto. Sumados, arrojan un total de 17 días de ola de calor.

El mes de junio ha sido muy caluroso y se ha batido el récord de la serie histórica, que se suma al de 2003, cuando se registró una anomalía de 3,1 grados por encima de la media. Las temperaturas de julio han sido más habituales con respecto al mismo mes de otros años, aunque han circulado por encima de la media en Las Encartaciones y en las comarcas litorales del oeste, hasta el Bajo Deba. En agosto han vuelto a repuntar muy por encima de la media en las comarcas del interior y en el Gran Bilbao, que ya ha sido la tercera mayor, por detrás de la de 2022 y la de 2003.

El 6 de agosto comenzó una racha de mucho calor que se prolongó hasta el día 17. Su punto álgido llegó el día 15, cuando en la estación de Sodupe-Cadagua se midió una temperatura de 44,9 grados y en muchas estaciones de la cornisa cantábrica, sobre todo las occidentales, la temperatura alcanzó los 43 y 44 grados.

Este verano se han batido los récord de temperaturas máximas absolutas en varias estaciones: 44 grados en Gardea, 43,8 grados en Igorre, 43,5 grados en Galdakao, 42,2 grados en Mungia, 41,8 grados en Arrasate, 41,5 grados en Ibai Eder, 39,2 grados en Espejo, 38,8 grados en Abetxuko y 38,1 grados en Miramón.

En la vertiente mediterránea también predominó el viento sur los días 16 y 17, lo que provocó que, a diferencia de la vertiente cantábrica, el calor tuviera continuidad. En muchas estaciones del centro y sur de Álava las temperaturas alcanzaron los 39-40 grados.

El viento del sur persistente hizo que el día 11 fuera especialmente cálido en el interior de la Comunidad Autónoma Vasca (Arrasate 42 grados, Balmaseda 41,8 grados, Igorre 41 grados, Zambrana 40,6 grados y Abetxuko 39,1 grados).

El pasado día 12 ese viento provocó que las temperaturas máximas bajaran ligeramente en la vertiente mediterránea y, en cambio, aumentaran en los valles cantábricos (Gardea 44 grados, Igorre 43 grados, Zalla 42,9 grados, Arrasate 42,2 grados, Galdakao 40,2 grados, Abetxuko 37,9 grados y Paganos 37,1 grados).

En algunas zonas del Goierri, como Estanda y Amundarain (41,6 y 41 grados, respectivamente) se batió el récord de temperaturas máximas absolutas de ese día, el 12.

Otra ola de calor tuvo lugar entre el 27 de junio y el 1 de julio, debido a la entrada de una masa de aire caliente llegada del norte de África. Las temperaturas máximas más destacables se midieron el día 30 (Berna 38,1 grados, Igorre 38 grados, Gardea 38 grados, Zambrana 37,9 grados, Ordunte 37,9 grados, San Prudencio 37,5 grados y Saratxo 37,4 grados), aunque en la zona costera el día 29 fue el más cálido. El 1 de julio fue el día más caluroso en Álava y en el interior de Gipuzkoa, donde se midieron temperaturas máximas de 37-38 grados.

En este período, la insolación fue algo mayor de lo que es habitual, con un incremento de las horas del sol del 5 al 10%, especialmente en la vertiente mediterránea. Por capitales, Vitoria-Gasteiz registró 763 horas de sol, Bilbao 625 y San Sebastián 615 horas de sol.

PRECIPITACIONES

En cuanto a las precipitaciones durante este verano, los valores más altos se midieron en el noreste de Gipuzkoa, costa incluida, y en varias estaciones de medición se acumularon más de 300 l/m2 (Eskas 514,5; Ereñozu 391,3; Oiartzun 371,8; Añarbe 347,9; Andoain 303,9; y Lasarte 273,9).

El Gobierno vasco ha activado un total de 12 alertas naranjas en junio, julio y agosto, seis de ellas por temperaturas altas extremas, tres por temperaturas altas persistentes y otras tres por precipitaciones intensas.

Asimismo, se han activado 72 avisos amarillos: 25 de ellos por temperaturas altas extremas, 19 por precipitaciones intensas, 15 por temperaturas altas persistentes, seis por altura de ola significante en las dos primeras millas para la navegación, cinco por riesgo de incendio forestal y uno por impacto en la costa.