VIA licita un proyecto para ofrecer 35 frecuencias entre el Aeropuerto de Vitoria y Menorca entre enero y octubre

Archivo - Vista general del puerto de Mahón. - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad VIA ha publicado las bases de una licitación para la contratación, por 140.000 euros, de un proyecto de vuelos estacionales con destino a Menorca que prevé 35 frecuencias entre los próximos 1 de junio y 31 de octubre.

El objetivo es seguir mejorando su accesibilidad durante la temporada estival y los periodos de mayor demanda vacacional, según ha informado VIA-Promoción del Aeropuerto de Vitoria en un comunicado.

Este organismo ha explicado que el contexto de incertidumbre geopolítica y económica "está reconfigurando de cara a la temporada estival de 2026 los flujos turísticos hacia destinos domésticos y de proximidad, percibidos como más seguros y accesibles".

Este escenario --ha indicado-- "abre oportunidades para infraestructuras aeroportuarias regionales, como el Aeropuerto de Vitoria".

VIA ha explicado que "en línea con esta tendencia, Menorca, como destino vacacional consolidado, encaja con las preferencias de la demanda potencial del aeropuerto y se configura como una opción con elevado potencial para impulsar la diversificación y reforzar la conectividad aérea en la temporada estival".

Este proyecto se integra en la estrategia de la Sociedad VIA, orientada a consolidar su actividad y, de forma prioritaria, a impulsar la diversificación y el crecimiento de la conectividad aérea en el Aeropuerto de Vitoria.

VIABILIDAD

De esa forma, se han identificado determinadas épocas del año como especialmente idóneas para poner en marcha iniciativas piloto, cuya ejecución resulta clave para avanzar en estos objetivos y evaluar su viabilidad.

El presupuesto asignado para esta licitación es de 140.000 euros (IVA excluido) para la ejecución de un plan de acción promocional vinculado a un mínimo de 35 frecuencias dentro del periodo del 1 de junio de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026.

La sociedad VIA está integrada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, entidades que colaboran para impulsar el desarrollo del Aeropuerto de Vitoria.