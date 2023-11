'Viaje al fin de la noche' lleva a escena este jueves en Bilbao la visión de "los hijos de la violencia" en Euskadi

Promovida por el Ayuntamiento y el Foro Bilbao para la Paz, se cerrará con un coloquio en el que participarán hijos de dos víctimas



BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Viaje al fin de la noche', producida por 'Proyecto 43-2' y escrita por la dramaturga y actriz María San Miguel, llevará a escena este jueves en Bilbao la visión de "los hijos de la violencia" en Euskadi. La representación, promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y el Foro Bilbao para la Paz, se cerrará con un coloquio-debate en el que participarán los hijos de dos víctimas, Iván Ramos Torrano e Inés Núñez de la Parte.

'Viaje al fin de la noche' es la tercera parte de una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco, titulada 'Rescoldos de paz y violencia', trabajada entre 2009 y 2019. Su autora y actriz en la obra, María San Miguel, asegura que esta tercera y última parte que cierra la trilogía es "un espectáculo documental, una especie de ensayo poético sobre la violencia, sobre todo lo que ha pasado, porque da la voz a los hijos y las hijas de la violencia".

"Es decir, a los hijos y las hijas de las víctimas de ETA, de las víctimas del GAL o de las víctimas de abuso policial, que son la gente más o menos de nuestra generación, de entre 35 y 45 años, que están empezando a tener hijos e hijas y que no quieren traspasarles todo lo que han vivido, tan traumático, todo ese dolor irreparable", ha explicado, en una entrevista con Europa Press.

La puesta en escena se realiza sobre "un 'no lugar' que es una isla de tierra", con dos personajes "que son ficticios, pero están compuestos de historias y testimonios reales". Uno de ellos es la hija de una víctima del GAL --a la que da vida María San Miguel-- y el otro es el hijo de una víctima de ETA -encarnado por Alfonso Mendiguchía--, "un hombre y una mujer que están compartiendo un 'no lugar' y que después encuentran, intentan comunicarse y no pueden, hasta que se escuchan". "Es una especie de viaje poético por el dolor, pero también por la belleza", ha dicho.

Para elaborar el guión de 'Viaje al fin de la noche', esta dramaturga nacida en Valadolid llevó a cabo "un proceso de entrevistas y de conversaciones" en las que, "a pesar de todo ese dolor que tenían todas esas personas, había mucha luminosidad, había mucha luz, porque todas querían seguir adelante, construir una sociedad mejor y que quienes vienen detrás, sus hijos, sus hijas, vivieran en un País Vasco mejor".

Una vez que concluye la pieza, contada a través de los protagonistas, Edurne y Eduardo, que contarán historias basadas en hechos reales, se celebrará un coloquio postfunción en el que participarán dos víctimas, que son Iván Ramos Torrano -hijo de Maite Torrano, militante del PSE fallecida en 1987 a consecuencia del atentado cometido con cócteles molotov contra la Casa del Pueblo de Portugalete-- e Inés Núñez de la Parte -hija de Francisco Javier Núñez, víctima mortal de abusos policiales. "Ambos participaron en nuestro proceso de investigación, participaron en estas conversaciones y sus vivencias forman parte de la pieza. Entonces, cuando cuenten alguna cosa de sus testimonio, el público va a decir: esto lo acabo de escuchar hace un rato encima del escenario", ha explicado.

La reacción del público a 'Viaje al fin de la noche', estrenada en Eibar en 2017 y que fue finalista a los Premios Max 2019 como a Mejor Espectáculo-Revelación, ha sido "siempre muy positiva". "El público lo recibe de una manera muy emocionada, sobre todo cuando lo hacemos en el País Vasco, porque todas las personas tienen algún vínculo con lo que ha pasado, y fuera de Euskadi también", ha dicho.

Según la actriz, la obra refleja, "de alguna manera, un encuentro con el otro". "Nosotros siempre nos enfocamos en las narrativas disidentes, las voces que no tienen tanto espacio en los medios de comunicación, en el espacio del imaginario colectivo. Entonces, también hay mucha sorpresa y mucha empatía, sorpresa en cuanto el público empatiza con quien no se esperaba empatizar. Y eso es muy bonito", ha añadido.

Para María San Miguel, el debate -en el que en ocasiones anteriores han participados familiares de otras víctimas , como Pili Zabala, Pablo Romero o Sara Buesa- con "quienes han tenido esa vivencia" genera "un diálogo muy interesante con el público". "Es un cierre para el espectáculo, para la jornada, muy completo. Porque está la parte de ficción, ficción documental en este caso, y después está la realidad ahí, de carne y hueso, que además ocurre después de la obra y de que haya habido como una revolución de las emociones, tanto desde el escenario como desde lo que llega al público", ha manifestado.

San Miguel confía en que este jueves, en lo que supone el estreno de la pieza en Bilbao y en Bizkaia, se llene la Sala BBK y "se genere una conversación después entre el público, las personas que nos van a acompañar y nosotros, el equipo artístico de la pieza".

"EMOCIONANTE"

La dramaturga y actriz, que ya pasó por Bilbao el pasado año con "la mirada del otro", segunda parte de la trilogía, cree que, desde que comenzaron los trabajos de sus obras, en 2009, "han pasado muchos años, la sociedad vasca está en otro lugar, incluso en otro lugar de autocrítica, de reflexión y con un proceso de paz ya muy consolidado". "Creo que la conversación que se puede entablar después va a ser muy interesante, yo espero una buena recepción y que sea emocionante", ha dicho.

Después de Bilbao, María San Miguel y Proyecto 43-2 viajarán a Ciudad de México y California con las tres piezas de la trilogía 'Rescoldos de Paz y Violencia' ('Proyecto 43-2', 'La mirada del otro' y 'Viaja al fin de la noche'), "con la idea de profundizar en esta internacionalización de este proyecto" que surgió "hace muchos años" impulsado por el "compromiso político muy fuerte" de la familia de la dramaturga, que sufrió "la represión en la Guerra Civil y en el franquismo".

También tuvieron que ver en su creación la influencia de su amigo Eduardo Madina, exdirigente socialista víctima de la violencia de ETA, y el posterior conocimiento de experiencias de "gente de diferentes ideologías, con diferentes vivencias, también del mundo de la izquierda abertzale".

Para San Miguel, iniciativas como las del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia "son necesarias para cerrar un círculo en Euskadi". Además, ha destacado la importancia de que el teatro "pueda ser un vehículo de que lo que ha pasado forme parte de la reflexión, sobre todo como garantía de no repetición, y de que la memoria forme parte del imaginario colectivo".

"Creo que es importante toda la iniciativa que hace el Foro Bilbao porque reúne a personas diferentes con diferentes vivencias respecto a la violencia y las pone a hablar y, además, a caminar juntas y a construir un nuevo tejido social, genera actividades como la que va a tener lugar mañana que se abren a la ciudadanía. Y creo que es muy importante, porque un país sin memoria es un país que no tiene futuro", ha concluido.

'Viaje a ninguna parte' se representará en la Sala BBK, con entrada libre hasta completar el aforo. Las entradas se pueden solicitar a través de correo electrónico forobilbao@edefundazioa.org o llamando al teléfono 688 80 75 10.