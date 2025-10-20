Viajes National Geographic publica este próximo martes una guía turística sobre Álava

El texto será distribuido en papel junto con la revista y en versión 'eBook' en la web de la publicación

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Viajes National Geographic' publicará este próximo martes, junto a su número de noviembre, una guía turística de Álava para dar a conocer y animar a las personas viajeras a descubrir el patrimonio, la naturaleza y la enogastronomía del territorio.

Este proyecto editorial, cuya difusión tiene como audiencia potencial los más de 3,5 millones de personas lectoras y viajeras de esta publicación, cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, según han informado ambas instituciones en un comunicado.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y el director de 'Viajes National Geographic', Javier Zori, han presentado la guía turística.

La guía será distribuida en formato papel junto a la edición de noviembre de 'Viajes National Geographic' en kioscos y puntos de venta habituales, así como entre las más de 10.000 personas suscriptoras de la revista. Además, está disponible desde este lunes en el portal web viajes.nationalgeographic.com.es, y llegará también en las próximas semanas al medio millón de seguidores/as de sus redes sociales.

El director de 'Viajes National Geographic', Javier Zori, ha cifrado en más de 3,5 millones de personas la audiencia potencial de la guía, sumando los 1,5 millones de lectores de la revista en papel (EGM-segunda oleada 2025) y los más de 2,1 millones de lectores/as del portal web (Comscore agosto de 2025).

El texto tiene como portada una imagen del Valle Salado de Añana y consta de 36 páginas repartidas en siete capítulos que exponen los principales atractivos de la oferta de patrimonio, naturaleza y gastronomía de las siete Cuadrillas de Álava: Vitoria-Gasteiz, Rioja Alavesa, Añana, Aiaraldea, Gorbeialdea, Llanada Alavesa y Montaña Alavesa. Todo ello acompañado de espectaculares imágenes.

La guía se completa con una introducción y un mapa de Álava y sus siete cuadrillas, y un apartado final con ideas para disfrutar de la gastronomía alavesa a través de los restaurantes de las distintas comarcas y un calendario con los eventos culturales y deportivos más importantes (Umbra Light Festival, Azkena Rock Festival, Ironman, Jazzaldia, FesTVal, Magialdia).

Cristina González ha explicado que el proyecto "tiene el objetivo de dar a conocer nuestro patrimonio, naturaleza y enogastronomía en el mercado nacional; atraer viajeros sobre todo en temporada media y baja; y consolidar Álava como destino sostenible, inclusivo y de calidad".

Por su parte, Javier Hurtado ha destacado el potencial de crecimiento turístico de Álava, y ha explicado que desde 2019 se han incrementado las entradas en el territorio en un 25%, mientras que las pernoctaciones han aumentado un 24%.