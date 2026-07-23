Vidrala cierra el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 117,4 millones, un 8,9% más que en 2025

Vidrios fabricados por la empresa Vidrala - VIDRALA

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo vasco Vidrala ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 117,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas alcanzan los 754 millones hasta junio, con un crecimiento del 0,5% interanual.

En un comunicado, la compañía alavesa especializada en el envase de vidrio ha informado que, de enero a junio, el Ebitda ha aumentado un 4,4%, hasta 225,5 millones de euros, apoyado en las acciones de control de costes y la diversificación geográfica, lo que permite un crecimiento del beneficio por acción del 9,9% y elevar el margen sobre ventas al 29,9%, al aumentar 110 puntos básicos frente al ejercicio previo.

La compañía ha destacado respecto a este tramo del ejercicio que su plataforma de Sudamérica "lidera la evolución del negocio, con un avance a doble dígito en ventas y resultados" para "mantener el foco estricto en la competitividad invirtiendo con ambición industrial" y confirmar objetivos para el conjunto de 2026.

En esta línea, han añadido desde la compañía, "en un contexto complejo condicionado por la debilidad del consumo en Europa y las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Irán", este balance "evidencia la disciplina operativa, la eficiencia en costes, los resultados del ambicioso plan inversor y la conveniencia de las decisiones estratégicas de diversificación hacia nuevas regiones de crecimiento".

La mejora de los márgenes de rentabilidad ha sido "consistente" en las tres regiones en las que Vidrala opera, "confirmando la adaptación de los costes a la coyuntura de demanda y el entorno competitivo" han significado desde el fabricante de botellas de vidrio.

Otro parámetro que refuerza la "solidez" financiera del grupo es su nivel de apalancamiento, con una deuda financiera neta de 252,3 millones, equivalente a 0,6 veces el ebitda.

Por otra parte, la mejora de los resultados del primer semestre ha permitido elevar el beneficio por acción hasta los 3,36 euros, frente a los 3,06 euros del mismo periodo del año anterior, suponiendo un incremento del 9,9%.

En su balance, el CEO de Vidrala, Raúl Gómez, ha afirmado que "ante un contexto lleno de adversidades, durante esta primera mitad de 2026, crecemos en beneficios y reforzamos nuestros márgenes" así como que este resultado es "consecuencia directa de las decisiones estratégicas adoptadas y de las medidas de gestión en marcha", que confirman "la solidez de nuestro modelo de negocio".

Sobre esta base, Vidrala mantiene sus objetivos para el conjunto de 2026: alcanzar un ebitda superior a los 450 millones de euros, incrementar el beneficio por acción en más de un 5% y generar caja en torno a los 200 millones de euros.

En este sentido, Raúl Gómez ha añadido que "la ambiciosa apuesta inversora industrial, la contribución del nuevo perímetro en Sudamérica, las acciones operativas en marcha para el control de costes y el refuerzo de nuestra propuesta de valor al cliente nos permitirán cumplir las expectativas de resultados para 2026, pese a las numerosas adversidades".

Más allá de este año, ha añadido, "seguiremos estrictamente comprometidos con nuestros pilares estratégicos de negocio: cliente, coste y capital".

Además, ha proseguido, "conservando una estricta disciplina financiera, invertiremos con la mente puesta en nuestro cliente y con el firme propósito de fabricar nuestros productos y servir a nuestros clientes de la forma más fiable, competitiva y sostenible".

El objetivo de Vidrala es compatibilizar la inversión al servicio de los clientes y la expansión internacional con una remuneración a los accionistas "atractiva y creciente".

En este sentido, recientemente ha anunciado la ampliación del programa de recompra de acciones, hasta el 3% del capital. En el marco de esta política de retribución, Vidrala también ha elevado este año en un 15% el dividendo anual destinado a sus accionistas, hasta alcanzar una remuneración total prevista de 1,7505 euros por acción.