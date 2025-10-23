El viento provoca caída de "numerosas" ramas y mueve mobiliario urbano, motos y bicicletas en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento ha provocado en la madrugada y primeras horas de la mañana de este jueves caída de "numerosas" ramas y ha movido mobiliario urbano y motocicletas y bicicletas estacionadas en San Sebastián.

Desde el Ayuntamiento donostiarra han informado de que no se ha registrado "nada reseñable". Además, debido a las condiciones meteorológicas adversas, este jueves permanecerán cerrados los cementerios y los parques de Aiete, Miramar, Cristina Enea y Urgull.

El Paseo Nuevo también está cerrado para vehículos y peatones desde este pasado miércoles por la noche. También están cerrados los accesos al Peine del Viento y el espigón de Zurriola.

Los parques de Cristina Enea, Serafin Baroja y parque de la Memoria están cerrados totalmente, mientras que el monte Urgull parcialmente y sólo se permite el acceso a la Ikastola Oritxe. El parque del Palacio Miramar también está cerrado parcialmente y queda abierto el paso entre el Pico del Loro y Miraconcha. Aiete, está cerrado salvo el acceso a la casa de cultura.