El viento sureste elevará las temperaturas este lunes hasta los 35 grados en el sur de Euskadi

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en el País Vasco un día con más calor en la mitad sur y máximas que en el centro y sur de Álava rondarán los 32-35 grados, pudiendo llegar a los 35ºC en el valle del Ebro.

En la costa predominará el viento del noroeste durante la segunda mitad del día, por lo que las máximas se quedarán en torno a los 25ºC. El viento será variable, principalmente de componente sureste en el interior durante la primera mitad del día.

En el cielo aparecerán algunos intervalos de nubes bajas por la tarde-noche en el litoral, sobre todo en el este. Las temperaturas máximas en las capitales de Euskadi serán de 34 grados en Vitoria, 28 en Bilbao y 25 grados en San Sebastián.