Vitoria abre la inscripción para probar gratis bicicletas eléctricas en desplazamientos familiares

Esta prueba piloto, que arranca este mes de septiembre, culminará en marzo de 2026

VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz (CEA) ha abierto la inscripción para participar en una campaña de promoción del uso de la bicicleta eléctrica como alternativa al vehículo motorizado en los desplazamientos familiares en la capital alavesa, gracias a la cual las familias tendrán la oportunidad de probar gratuitamente bicicletas de carga eléctricas adaptadas para el transporte infantil y de objetos.

"Desde el Centro de Estudios Ambientales animamos a los vitorianos y las vitorianas a participar en esta experiencia que apuesta por una ciudad más habitable, saludable y pensada para todas las personas", ha invitado el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez.

Esta prueba piloto ha comenzado este mes de septiembre, con cuatro bicicletas que podrán utilizarse por un plazo inicial de un mes y medio, con posibilidad de prórroga, si hay disponibilidad.

Este servicio de préstamo está dirigido a cualquier unidad familiar de Vitoria-Gasteiz y en especial aquellas con menores a su cargo, que tengan un compromiso con la movilidad sostenible.

Tras la recepción de todas las solicitudes, el personal técnico evaluará las mismas y tomará una decisión final para la selección de las familias participantes. Una vez que sean seleccionadas, las familias recibirán una formación de una hora de duración impartida por una persona experta en movilidad segura.

Las participantes en esta iniciativa se comprometen a utilizar la bicicleta con regularidad durante el tiempo de la prueba y a responder una breve encuesta de evaluación al finalizar la experiencia.

BENEFICIOS

La introducción de bicicletas de carga (cargo bikes) eléctricas en el entorno urbano ha demostrado "múltiples beneficios", como "la mejora la imagen de la movilidad en bicicleta, incrementa su uso, optimiza el uso del espacio público, mejora la calidad del aire, la seguridad y, en general, la calidad de vida urbana", según ha destacado el consistorio.

Actualmente, gran parte de los desplazamientos en el ámbito familiar (como llevar a niñas y niños al colegio, hacer compras, ir al parque o realizar recados) se realizan en vehículo privado, aunque muchos de estos trayectos podrían realizarse en bicicletas de carga eléctricas, ha valorado el Ayuntamiento.

Según ha destacado, estas bicicletas permiten transportar "de forma segura y cómoda a peques, personas mayores u objetos, ofreciendo una alternativa real y sostenible para las familias".

Previamente a esta iniciativa, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) participó en el proyecto europeo CityChangerCargoBike del programa Horizon 2020, centrado en impulsar el uso de cargo bikes a gran escala como sustituto del vehículo motorizado en actividades comerciales.

"Teniendo en cuenta los buenos resultados de campañas anteriores dirigidas a entidades y empresas, hemos considerado de gran interés lanzar estanueva campaña dirigida a familias de Vitoria-Gasteiz con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de bicicletas y promover su uso en el día a día", ha expresado Rodríguez.