Vitoria abre el plazo para presentar proyectos culturales en euskera a la duodécima edición de 'Gazte Sortzaileak'

VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo de inscripción de la duodécima edición del programa de becas 'Gazte Sortzaileak', dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años, y con el propósito de que puedan desarrollar sus propuestas artísticas en euskera con asesoramiento profesional y apoyo económico.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que las personas interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el 30 de junio y optar a ayudas de hasta 4.000 euros, dentro de una ayuda a la que destina 20.000 euros con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.

La concejala de Euskera, María Nanclares, ha animado a la participación y ha señalado que la convocatoria "permite apoyar y visibilizar el talento de los jóvenes del territorio", ya que "supone una oportunidad única para que puedan desarrollar su creatividad en euskera, con el acompañamiento de profesionales y el apoyo económico necesario".

Los y las autoras de los proyectos seleccionados contarán con el asesoramiento de profesionales que les acompañarán durante todo el proceso creativo. Dispondrán de un plazo de seis meses para desarrollar el proyecto desde que acepten la adjudicación. Durante ese periodo se realizará un seguimiento por parte de los Servicios Municipales de Euskera y Juventud.

Las personas premiadas deberán desarrollar íntegramente su proyecto en euskera, desde la fase creativa hasta la ejecución. Asimismo, tal y como establecen las bases de la convocatoria, la expresión oral en euskera deberá constituir el eje del proyecto y contribuir a la promoción de la cultura en esta lengua.

Existen dos categorías, en función de la edad de la persona solicitante. Una, para personas de entre 16 y 24 años y otra, para jóvenes de entre 25 y 35 años. Se permite presentarse individualmente o en grupo.

Los proyectos deberán estar estrechamente ligados a la expresión oral y deben tener como objetivo la contribución a la cultura en euskera. Pueden pertenecer a diversas modalidades como teatro, música, monólogo, recital de poesía, bertsolarismo, audiovisuales; o incluso compaginar varios géneros. Se primarán las actividades de pequeño formato.

Las personas interesadas tienen de plazo para presentar sus candidaturas hasta el 30 de junio y deberán estar empadronadas en Vitoria-Gasteiz o en el Territorio Histórico de Álava. Las propuestas pueden presentarse en las Oficinas Técnicas de San Martín (Registro general), en las Oficinas de Atención Ciudadana de los centros cívicos o en la sede electrónica del Ayuntamiento. Los menores de 18 años deberán presentar autorización de su padre, madre, tutor o tutora legal.

EDICIÓN 2025

La última edición de 'Gazte Sortzaileak' contó con la participación de catorce jóvenes, que presentaron un total de once proyectos. Las personas ganadoras expondrán sus propuestas entre el 18 de abril y septiembre en diferentes puntos de la capital alavesa.

Las hermanas Miren e Itziar Uriarte presentarán su podcast 'Bi Rotxa' el sábado 18 de abril, de 10.30 a 13.30 horas, en la sala Baratza. El domingo 17 de mayo, el Centro Cívico Aldabe acogerá, a partir de las 18.00 horas, la presentación de los cuentos y las canciones ganadoras del concurso 'Kutxatu Gasteiz', propuesto por Mixa Utrera.

Por su lado, Izaskun Arrue Kulturgunea acogerá el sábado 20 de junio, a las 19.00 horas, el estreno del proyecto 'Garun Null', de Jon Garrido; ya en septiembre, el monólogo 'Bizitza baten koplak', de Laura Meabe; y, próximamente, el lanzamiento del disco 'Doluak', de Iker Clavero.