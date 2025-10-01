Vitoria-Gasteiz acoge el inicio de la campaña 'Egurraren herria' para la puesta en valor de la madera local

La unidad móvil de la campaña permanecerá del 1 al 3 de octubre en la plaza de la Virgen Blanca - DFA

Vitoria-Gasteiz ha acogido este miércoles el inicio de la ruta de la unidad móvil de la campaña itinerante 'Egurraren herria. Bosque country', con la que se pretende poner en valor la importancia de apostar por la madera local como base de una economía forestal circular y baja en carbono.

La unidad móvil de la campaña permanecerá del 1 al 3 de octubre en la plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa, en horario de 9.00 a 14.00h y de 17.00 a 20.00 horas, según ha informado la Diputación Foral de Álava en un comunicado.

El vehículo a través del que se lleva a cabo esta iniciativa es un camión de grandes dimensiones, vinilado con el lema de la campaña y una panorámica de los bosques de Euskadi.

Esta iniciativa pretende poner en valor la importancia de apostar por la madera local como base de una economía forestal circular y baja en carbono. Frente a los materiales fósiles y derivados del petróleo, la madera gestionada de forma sostenible ofrece una alternativa renovable que contribuye a reducir emisiones.

Para ello, la campaña visibiliza a las personas que hacen posible esta transformación: desde la propiedad forestal que cuida y regenera los montes, pasando por las empresas de trabajos forestales que garantizan una gestión responsable, hasta las industrias que convierten la madera en productos innovadores y sostenibles para la construcción, el mobiliario o el embalaje.

El camión se despliega y al abrirse se convierte en un espacio donde las personas visitantes pueden recorrer la cadena de valor del sector forestal-madera, interactuar con contenidos audiovisuales digitales y aprender de manera lúdica.

Tras esta primera parada en Vitoria-Gasteiz, la exposición recorrerá cerca de una veintena de localidades de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava durante los meses de octubre y noviembre. La unidad móvil recalará en Bilbao el 17 de octubre y el 14 de noviembre en Donostia-San Sebastián.

La campaña, tendrá continuidad durante los próximos años, con nuevas iniciativas para acercar a realidad forestal vasca al conjunto de la 1a ciudadanía. Se espera que en esta primera fase, la unidad móvil sea visitada en los dos próximos meses por cerca de 3.000 escolares a los que se sumarán las miles de personas que recorran el camión en las visitas libres.

El conjunto de la campaña cuenta con el respaldo de PEFC Euskadi, de las tres diputaciones forales y el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, así como Hazi Fundazioa y la Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur.

Además, la unidad móvil ha sido financiada a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico