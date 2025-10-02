Vitoria-Gasteiz acoge el XIX Congreso Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial

VITORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz ha acogido el XIX Congreso Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial (FOARSE) que, bajo el título 'Gestión de la diversidad: La clave para el futuro de las organizaciones', busca "impulsar y compartir las políticas de Responsabilidad Social Empresarial y sostenibilidad entre todas las empresas alavesas".

El evento ha sido inaugurado este jueves por el concejal de Convivencia y Diversidad, Pascual Borja, quien ha destacado que el congreso "aborda cuestiones decisivas sobre la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental por parte de las empresas".

Durante su intervención, Borja ha puesto en valor dos iniciativas puestas en marcha por el Consistorio en materia de inclusión y diversidad en el entorno laboral. La primera, las ayudas del 'Plan de Empleo en Sectores Emergentes', puestas en marcha por el Departamento municipal de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, con las que se incentiva la contratación en el sector de la construcción.

"Con esta iniciativa innovadora, hemos promovido un total de 27 contrataciones, el máximo posible con el presupuesto disponible, lo que demuestra la acogida positiva de la misma entre las empresas del sector de la construcción de nuestra ciudad", ha subrayado.

Asimismo, ha comentado que "el carácter social de este programa queda de manifiesto con la contratación de 18 personas desempleadas de larga duración y la regularización de la situación de 17 personas migrantes".

La segunda iniciativa que ha destacado ha sido la primera Oferta Pública de Empleo municipal para personas con discapacidad intelectual, que "forma parte de la estrategia municipal de convertir el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en una administración inclusiva, justa y diversa".

Gracias a la misma, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oferta 16 plazas de auxiliar de servicios, lo que la convierte en la OPE de estas características más grande de cuantas se han desarrollado hasta ahora en Euskadi.

Las personas que ocupen estas plazas desarrollarán tareas como el traslado de información y orientación al público; la prestación de apoyo en actividades de reprografía y mensajería; la colaboración en el desarrollo de buenas prácticas ambientales y el apoyo en tareas de limpieza y de vigilancia de edificios.

COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR

El XIX Congreso Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial (FOARSE) ha contado, a su vez, con la participación de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez, la diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate y la responsable de Foarse en Kutxabank, Leire Pinedo.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de Susana Franco, directora de investigación en Orkestra, el Instituto vasco de Competitividad de Deusto, quien ha disertado sobre la inclusión y la diversidad como motores de la competitividad y el bienestar.

Tras ella, se ha celebrado una mesa redonda en la que empresas vascas como Aernnova, Cooperativa Paturpart y Biolan han compartido sus diferentes experiencias y conocimientos en cuanto a la gestión de la diversidad, desvelando las claves de su éxito en esta materia.

El Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial está formado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, Konfekoop (Confederación de Cooperativas de Euskadi), ASLE (la Asociación de Sociedades Laborales Vascas), Kutxabank y la Fundación San Prudencio. El evento está patrocinado, además, por la Fundación Vital.