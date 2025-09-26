Vitoria-Gasteiz adjudica la adquisición de un local en Goikolarra para uso de la asociación de vecinos del barrio

Es fruto del acuerdo presupuestario entre PSE-PNV y EH Bildu

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes la adjudicación de la compra de un local en el barrio de Goikolarra para uso de la asociación de vecinos a la empresa Adania Residencial, quien ha resultado adjudicataria con la oferta presentada de un inmueble de 179 m2, en planta baja, en el número 27 de la calle Zalduondo, por un precio de 116.363 euros.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que el local quedará disponible para uso vecinal, una vez se realicen una obras de segregación y adaptación, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Esta adjudicación es fruto del acuerdo presupuestario de 2025 entre el Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu, para dar respuesta a la necesidad de Goikolarra de contar con un espacio propio para la actividad asociativa del vecindario.

El concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha indicado que con este local "se da respuesta a la demanda de los vecinos del barrio de disponer de un local para sus actividades y se facilita la convivencia, para que Goikolarra pueda ir construyendo una identidad propia a través de la participación ciudadana".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha subrayado los pasos dados para dotar al barrio de Goikolarra de un espacio de reunión para desarrollar sus actividades asociativas y de ocio.

"Nuestro compromiso con el barrio, al introducir esta partida en el acuerdo presupuestario, es claro. Queremos responder a la demanda vecinal, dotando al barrio de equipamientos básicos como este", ha valorado.