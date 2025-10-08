Vitoria-Gasteiz analiza los retos para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones

Se ha analizado el liderazgo de las mujeres en las administraciones públicas, la política y la sociedad civil

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha analizado los retos para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en las administraciones públicas y la política como en la sociedad civil, en una de las sesiones celebradas esta tarde en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, bajo el título 'Mujeres y liderazgo'.

En el panel, celebrado en el Palacio de Congresos Europa, han expuesto sus experiencias Pilar Moreno, vocal de la asociación Mujeres del Sector Público; Natividad López de Munain, en representación de Basqueskola; y Ana López de Uralde, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La elaboración de las conclusiones ha corrido a cargo de Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno abierto y Centros Cívicos.

En lo relativo al Servicio de Igualdad municipal, López de Uralde ha manifestado que "la igualdad no se alcanza solo con voluntad política, sino con estructuras estables, planificación rigurosa y participación real".

A la hora de realizar las conclusiones, Fernández de Landa ha señalado que en los tres ámbitos trabajados -institucional, político y sociedad civil- hay cuatro líneas de actuación comunes: "la concienciación, la sensibilización, la formación y el empoderamiento".

En lo relativo a la concienciación, las participantes han concluido que hay que incidir en la visualización del papel de las mujeres en el sector público, desarrollar una conciencia crítica sobre la importancia de la participación de las mujeres en política e incidir en el papel de las mujeres en la sociedad en general.

Además, han indicado que la sensibilización es una herramienta imprescindible, porque en el sector público, por ejemplo, solo el 30% de los puestos de responsabilidad está ocupado por mujeres. Para ello, se hace necesario "remover los obstáculos que impiden la participación igualitaria en la vida política y la igualdad efectiva en los diferentes ámbitos y momentos de la vida".

Asimismo, ha animado a incidir en la formación, promoviendo investigaciones y proyectos que contribuyan a mejorar la situación de las mujeres en el sector público, conocer y analizar las políticas que tienen por objeto alcanzar la igualdad de oportunidades y adquirir herramientas para establecer redes de apoyo y alianzas con otras organizaciones.

NUEVAS GENERACIONES

Finalmente, el grupo de trabajo ha concluido que puede avanzarse en el empoderamiento, generando espacios en los que se propicie la aparición de un modelo de liderazgo distinto al actual en el sector público. Ello, ha precisado, permitiría "abrir camino para que nuevas generaciones participen en el sector público y cuenten con referentes para ello".

Fernández de Landa ha abogado por "tomar conciencia de nuestra situación como mujeres para poder sensibilizar a la sociedad sobre los retos que tenemos, de modo que la formación dé lugar a nuestro empoderamiento". "Se trata de que sigamos el camino iniciado hace muchos años por otras mujeres para seguir avanzando en la igualdad plena y efectiva de mujeres y hombres", ha concluido la concejala.