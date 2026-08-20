Vitoria-Gasteiz destina 375.000 euros a la limpieza, mantenimiento y control sanitario de fuentes ornamentales

El contrato tendrá una duración de 24 meses, con posibilidad de prórroga - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinará 374.880 euros al nuevo contrato de limpieza, mantenimiento y control sanitario de las fuentes ornamentales de la ciudad.

El servicio permitirá mantener en buenas condiciones estos elementos singulares del espacio público, garantizando su conservación y el cumplimiento de todas las exigencias sanitarias, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El contrato tendrá una duración de 24 meses, con posibilidad de prórroga. Los trabajos contemplan la limpieza y conservación de las instalaciones, así como el control sanitario y los tratamientos necesarios para prevenir la legionela.

El servicio actuará en fuentes ornamentales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas las de la plaza de la Virgen Blanca, plaza de Amárica, Gazalbide, Los Herrán, Iparralde, Lovaina, Simón Bolívar, Juan de Ayala, los jardines de Hegoalde o la plaza de Santa María, además de otras instalaciones repartidas por los distintos barrios.