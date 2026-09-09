Vitoria-Gasteiz guarda cinco minutos de silencio en rechazo a la agresión sexual de una mujer en Zabalgana

Vitoria-Gasteiz guarda cinco minutos de silencio en rechazo a la agresión sexual que sufrió una mujer en Zabalgana - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha guardado cinco minutos de silencio este miércoles, en la Plaza España, para expresar su rechazo a la agresión sexual que sufrió una mujer en el barrio de Zabalgana.

La alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria y concejales y representantes del resto de formaciones políticas se han congregado a las 11.00 horas tras una pancarta en la que podía leerse 'Vitoria-Gasteiz: contra las agresiones machistas'.

El acto se celebrado después de que, este pasado viernes, la Policía Local detuviera a un hombre de 41 años por agredir sexualmente y coaccionar a su mujer en su domicilio.

"Vitoria-Gasteiz ha mostrado su rechazo y condena ante la reciente agresión machista sucedida en el municipio el pasado fin de semana, así como su apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno", ha afirmado el Consistorio en un comunicado.