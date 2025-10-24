Vitoria-Gasteiz inaugura el Laberinto de Olarizu para "el ocio familiar, y la convivencia con la naturaleza"

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto al público el Laberinto Vegetal de Olarizu, una nueva pieza del gran espacio natural que conforma el Jardín Botánico de Olarizu, diseñado para "el ocio familiar, el aprendizaje y la convivencia con la naturaleza".

En el acto de apertura de este viernes han participado la alcaldesa Maider Etxebarria, la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal. y el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal.

Durante su intervención, Etxebarria ha asegurado que este laberinto "nace como elemento tractor del Jardín Botánico de Olarizu y como un atractivo añadido a las personas que visitan Vitoria-Gasteiz".

"Además, nos permite seguir avanzando como ciudad verde, viva y atractiva, con recursos que invitan a participar del ocio en plena naturaleza. Cada nuevo proyecto verde que ve la luz es un paso más hacia la Vitoria-Gasteiz humana y sostenible que impulsamos desde el Gobierno municipal", ha añadido.

El laberinto ocupa casi 4.000 metros cuadrados y está formado por más de 6.000 ejemplares de carpe, una especie autóctona que cambia con las estaciones, del verde intenso al dorado y luego al cobre, y que mantiene su densidad durante todo el año.

Se trata de una de las especies más utilizadas históricamente en Europa para formar setos y laberintos, por su resistencia, su capacidad para mantener la forma tras la poda y su belleza cambiante a lo largo del año. Con el tiempo, el seto alcanzará una altura de 1,70 metros, hasta consolidarse como un auténtico muro vegetal.

El recorrido vegetal actúa además como sumidero natural de CO2 y refugio para aves, insectos y pequeños animales, reforzando el ecosistema del parque. Todo el sistema ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad: riego por goteo, materiales naturales y permeables, y un mantenimiento responsable, sin productos químicos.

El conjunto se completa con un roble central, los cipreses que delimitan las zonas de estancia, las moreras que sombrean la plazoleta de acceso y un sistema natural de drenaje que canaliza el agua hacia la laguna exterior del Jardín Botánico.

Beatriz Artolazabal ha señalado que "no es solo un juego, es una invitación a perderse, detenerse, mirar y redescubrir la naturaleza" mediante "un nuevo pulmón verde, un lugar para disfrutar, aprender, jugar y reflexionar", dentro de "un espacio que refuerza la identidad de esta ciudad, donde naturaleza y convivencia caminan siempre de la mano".

El laberinto lleva por nombre Blanca Catalán de Ocón, en homenaje a la primera botánica española, que vivió los últimos años de su vida en Vitoria-Gasteiz. Una mujer pionera, investigadora y apasionada por las plantas, que abrió camino cuando muy pocas podían hacerlo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento ha asegurado que el proyecto es también "un ejemplo de participación ciudadana", ya que, tras las aportaciones del vecindario de Olarizu, se modificó el diseño original para alejar el laberinto de las viviendas, crear tres accesos en lugar de uno, incorporar una plazoleta arbolada y mejorar la visibilidad y la conexión peatonal con el Jardín Botánico.

"Gracias al diálogo y a la colaboración, tenemos hoy un proyecto mejor, más participado y más querido por la ciudadanía", ha reconocido Artolazabal, quien ha querido agradecer "el trabajo y la implicación del CEA y de todas las personas que han trabajado en el diseño y la ejecución".

El Laberinto Vegetal de Olarizu se convierte así en un nuevo referente de ocio sostenible y educación ambiental en Euskadi, sumando "un motivo más para visitar y disfrutar de los espacios naturales de Vitoria-Gasteiz, la ciudad verde por excelencia".

Con un presupuesto de 474.742 euros, el proyecto está enmarcado en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', y cuenta con financiación europea procedente de los fondos 'Next Generation EU'.