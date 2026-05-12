Vitoria-Gasteiz organiza dos charlas sobre el riesgo de usar las redes sociales como referencia para ponerse en forma

Cartel de las charlas - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado dos charlas para concienciar sobre el riesgo de usar las redes sociales como referencia para ponerse en forma, consumir complementos alimenticios y realizar dietas que se promocionan bajo el adjetivo de saludables.

En una nota, ha informado que las charlas serán impartidas por integrantes del 'staff' técnico del Deportivo Alavés SAD, como son el nutricionista, Alejandro García, y el responsable del área condicional, Santiago Gómez.

Las dos sesiones tratarán de concienciar al público asistente (dirigido a jóvenes y adultos) sobre los peligros de seguir ciertas modas respecto a entrenamientos y nutrición deportiva que son difundidas desde ciertos perfiles en redes sociales, sean sus autores populares o no.

Además, con estas dos sesiones prácticas se busca transmitir la idea de que el acompañamiento profesional no es un lujo, sino una herramienta clave para evitar lesiones y sostener el entrenamiento en el tiempo, ya que el personal entrenador tiene un rol central en diseñar programas seguros y personalizados, adaptando las cargas de trabajo y corrigiendo la técnica.

Se realizarán en dos días y lugares diferentes, bajo el título '¿Tu salud depende de un 'Like'? El peligro de los gurús del fitness en redes sociales'. Así el salón de actos del Centro Cívico Aldabe la acogerá el 19 de mayo, a las 19.00 horas, y el salón de actos del Centro Cívico Zabalgana el 21 de mayo, también a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.