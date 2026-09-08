Vitoria-Gasteiz recupera su Feria del Libro del 8 al 12 de octubre en el parque de La Florida

Feria del Libro - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital alavesa recuperará del 8 al 12 de octubre la Feria del Libro nuevo con presencia de librerías y editoriales locales, que se ubicará en el Parque de La Florida, donde se expondrán las últimas novedades bibliográficas y se ofrecerán diversas actividades culturales a cargo de agentes locales.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha celebrado que se vuelva a celebrar de nuevo el evento en la capital alavesa. El certamen llegará en otoño, para buscar una fecha poco habitual para las ferias del libro por su lejanía al 'Día del libro'.

"Buscamos una fecha que no coincidiera con la celebración de ferias en otros lugares, con el fin de que los escritores estén disponibles y puedan acudir a Vitoria-Gasteiz. Además, creemos que celebrarla en octubre compagina bien con el calendario cultural anual de la ciudad, incluso lo completa", ha subrayado la edil.

Tras un paréntesis de cinco años, desde que desapareció la feria que organizaba la Asociación de Libreros de la ciudad, vuelve este evento cultural, donde se podrá ojear las novedades literarias, interactuar y recibir las recomendaciones de los libreros e incluso de los propios escritores que se acerquen a las casetas.

Libros de todo tipo de géneros y para todos los gustos y edades se expondrán al público, con el objetivo de acercar la cultura a todas las personas, incentivar y promover la producción literaria, y apoyar a las librerías locales.

NUEVA IMAGEN

Además de nueva ubicación, la Feria del Libro de Vitoria-Gasteiz estrenará imagen. Esta nueva identidad visual apuesta por un diseño geométrico, limpio y atemporal donde se pueden observar cinco líneas verticales de alturas variables que representan los lomos de los libros en una estantería, pero que también rinden un homenaje a la singular morfología urbana de la ciudad con diferentes alturas.

Las variaciones de grosor y altura simbolizan la diversidad de géneros literarios, la pluralidad de voces de la literatura alavesa y la inclusión de todas las sensibilidades de la comunidad gasteiztarra. Además, la selección cromática busca dotar al evento de un espíritu dinámico, contemporáneo y accesible para todos los públicos, especialmente el juvenil y familiar.

Toda la información sobre la Feria, incluida la programación que se presentará próximamente, estará disponible en la página web municipal.