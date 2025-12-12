Vitoria-Gasteiz renovará la plaza Sefarad de Judimendi con una nueva pérgola y un espacio más accesible

La plaza Sefarad - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsará la transformación de la plaza Sefarad, en Judimendi, mediante la instalación de una pérgola, la renovación integral de la iluminación y la mejora de la accesibilidad.

Según ha trasladado en un comunicado, el proyecto atiende las peticiones trasladadas por la asociación vecinal y por el propio barrio para contar con un espacio más cómodo, protegido y seguro, dentro de una actuación que se incluye en el acuerdo presupuestario alcanzado con EH Bildu y que ha sido aprobada esta mañana por la Junta de Gobierno Local.

La plaza, situada junto al Centro Cívico Judimendi, es un espacio muy utilizado por el vecindario y escenario de buena parte de las actividades sociales y festivas del barrio. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar su uso cotidiano y dotarla de mejores condiciones para la estancia y el juego a lo largo del año.

El proyecto prevé cubrir la zona noroeste de la plaza mediante una pérgola que proporcionará sombra y resguardo, y que permitirá seguir utilizando el espacio con normalidad en actividades como las fiestas del barrio. Además, se renovará la iluminación con luminarias más eficientes y se reforzará la seguridad mediante luz integrada en la nueva estructura.

También se actuará sobre la accesibilidad: el escalón central entre las dos bancadas será sustituido por un itinerario en rampa, eliminando un obstáculo que generaba dificultades para personas con movilidad reducida o baja visión. Parte de los bancos serán revestidos con madera para ganar confort.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado que "este proyecto es una respuesta directa a las demandas trasladadas por el barrio.

IDENTIDAD DE LA PLAZA

"Judimendi pidió una plaza más cómoda, más cuidada y más fácil de utilizar en cualquier época del año, y eso es exactamente lo que vamos a hacer", ha añadido para destacar que la actuación "refuerza la identidad de la plaza como espacio de encuentro, mejora su accesibilidad y moderniza un punto central de Judimendi, que seguirá siendo un lugar vivo, seguro y acogedor para el vecindario".

El proyecto cuenta con un presupuesto de 369.997 euros y el plazo de ejecución previsto es de cinco meses.