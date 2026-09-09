Vitoria-Gasteiz reúne este fin de semana a más de un centenar de deportistas en el Máster Sénior de bádminton

Polideportivo de Aranalde - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo Aranalde de Vitoria-Gasteiz volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro del bádminton sénior nacional con la celebración del Máster Sénior de bádminton, una competición puntuable para el ranking estatal que reunirá los días 12 y 13 de septiembre a 105 deportistas procedentes de diferentes comunidades autónomas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que el torneo está organizado por la Federación Alavesa de Bádminton, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, la Federación Vasca de Bádminton y Vital Fundazioa.

La concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha puesto en valor el impulso de este torneo que "fomenta la práctica deportiva a todas las edades y pone en valor el deporte sénior".

Además, ha añadido que "la celebración de esta competición demuestra la capacidad de Vitoria-Gasteiz para acoger eventos deportivos de ámbito estatal y refuerza su posicionamiento como una ciudad comprometida con el deporte y como sede de referencia para competiciones de nivel".

Por su parte, la diputada foral de Deporte, Ana del Val, ha indicado que "durante dos días, Aranalde reunirá a deportistas de distintas generaciones que siguen compitiendo, disfrutando y compartiendo su pasión por el bádminton".

"Para Álava, es una oportunidad de acoger deporte de nivel y, al mismo tiempo, de poner en valor a quienes hacen posible que esta práctica siga creciendo entre nosotros", ha valorado.

La competición contará con 65 hombres y 40 mujeres, pertenecientes a 43 clubes. Entre ellos habrá también jugadores y jugadoras de otras nacionalidades que cuentan con licencia en clubes españoles. La representación alavesa estará formada por siete deportistas.

La cita reunirá un año más a deportistas con una amplia trayectoria competitiva. Entre los participantes se encuentran actuales campeones de España en sus diferentes categorías y modalidades, así como jugadores y jugadoras que han participado en el reciente Mundial celebrado en Tailandia.

CALENDARIO DE PARTIDOS

Durante las dos jornadas se disputarán más de 240 partidos, correspondientes a las modalidades de individual femenino, individual masculino, dobles femenino, dobles masculino y dobles mixto.

La jornada del sábado comenzará a las 8.30 horas, con la disputa de los dobles mixtos, y se prolongará aproximadamente hasta las 20.30 horas. El domingo, a partir de las 9.00 horas, se disputarán las semifinales y finales de las pruebas de individuales, dobles femeninos y dobles masculinos.

Los encuentros se disputarán al mejor de tres sets de 21 puntos. El reparto de medallas y trofeos tendrá lugar el domingo 13 de septiembre a las 13.30 horas.

Con la celebración de esta nueva edición, Vitoria-Gasteiz mantiene su apuesta por acoger competiciones de bádminton de ámbito estatal y por consolidarse como una de las sedes de referencia para el bádminton sénior.