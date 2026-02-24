Vitoria interpone un total de 58 denuncias a usuarios de patinetes eléctricos durante las últimas tres semanas

Archivo - Una persona sobre un patinete eléctrico en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha interpuesto un total de 58 denuncias a usuarios de patinetes eléctricos por diversos incumplimientos de la normativa de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), dentro de una campaña de control efectuada durante las últimas tres semanas, en la que ha inspeccionado a un total de 177 VMP.

El concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, ha facilitado estos datos en una rueda de prensa, en la que ha subrayado que se trata de la primera vez que se realiza una campaña centrada exclusivamente en estos vehículos, después de años en los que se realizaba de manera conjunta con las bicicletas.

El edil ha señalado que el objetivo ha sido "reforzar la seguridad vial, corregir conductas de riesgo y mejorar la convivencia entre quienes utilizan patinetes eléctricos y el resto de personas que comparten el espacio público".

Durante las tres semanas de campaña se realizaron 34 controles en distintos puntos de la ciudad, priorizando zonas de alta afluencia peatonal y espacios donde habitualmente circulan patinetes eléctricos. En total, se inspeccionaron 177 VMP, de los cuales 58 fueron denunciados, lo que supone un 32,7% del total, y no fue necesaria la inmovilización ni retirada de ningún vehículo.

Entre las denuncias registradas, los incumplimientos más frecuentes fueron: 36 denuncias por circular por zonas peatonales, cinco por uso de auriculares o teléfono móvil, cuatro por circular dos personas en un mismo VMP, dos por presencia de alcohol o drogas, otros dos por carecer de alumbrado o elementos reflectantes y nueve por otros motivos.

Fernández de Landa ha recordado que las infracciones graves habituales, como circular por zona peatonal, usar auriculares, manejar el móvil o no usar casco, conllevan sanciones de 200 euros, mientras que se considera infracción muy grave conducir bajo los efectos del alcohol (sanciones entre 500 y 1.000 euros) o las drogas (con sanción de 1.000 euros). En caso de detectarse a una persona menor de 15 años conduciendo un VMP, la responsabilidad económica por esta infracción recae en progenitores o tutores.

Según ha precisado, la campaña ha combinado controles estáticos, vigilancia dinámica y acciones informativas. "El propósito principal de esta campaña, como en todas las campañas de control, no ha sido sancionar. El propósito siempre es concienciar", ha manifestado el edil.

La Policía Local ha insistido en la importancia de respetar la normativa de circulación aplicable a los VMP, especialmente aspectos tales como circular por las vías autorizadas, no usar dispositivos móviles o auriculares y no transportar pasajeros. También ha incidido en asuntos como mantener una velocidad máxima de 25 km/h, utilizar casco o respetar la edad mínima de 15 años para conducir un VMP.

La campaña de control ha tenido un componente informativo especialmente importante, debido a la entrada en vigor este año de la Ley 5/2025, que introduce la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los VMP.

Durante la propia campaña se puso en marcha el registro nacional en el que hay que inscribir un VMP antes de proceder a asegurarlo, por lo que desde Policía Local se ha priorizado la información y adaptación a esta nueva realidad, antes de considerar la falta de seguro como una infracción plenamente sancionable.

CAMPAÑAS DE CONTROL PERIÓDICAS

El concejal de Seguridad ha valorado positivamente la campaña y ha subrayado que "los VMP son un modo de movilidad que llegó para quedarse, pero deben hacerlo conviviendo de la mejor manera posible con el resto de medios de transporte".

La Policía Local continuará realizando campañas de control periódicas, ya que la próxima tendrá lugar a finales de primavera, y reforzará la labor pedagógica mediante charlas en centros educativos, difusión de información en redes sociales y la elaboración de un folleto informativo para futuras campañas y acciones de sensibilización.

"Tenemos datos de siniestralidad que nos obligan a estar más atentos a los patinetes eléctricos", ha señalado Fernández de Landa, para manifestar que el objetivo final es "mejorar el cumplimiento de la normativa hasta que campañas como esta no sean necesarias".