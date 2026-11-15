Vitoria levanta la recomendación de no consumir agua del grifo

VITORIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

AMVISA, compañía de servicios públicos de agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha confirmado el buen estado sanitario del agua de consumo, tras los resultados de los últimos análisis obtenidos esta misma mañana, con lo que el Ayuntamiento deja sin efecto la recomendación, activa desde este pasado sábado, de no utilizar el agua del grifo.

La rotura de una tubería de 300 milímetros, en la calle Comandante Izarduy, provocó un episodio de turbidez que afectó a distintos barrios de la ciudad, lo que llevó a la emisión de esta recomendación de manera preventiva.

Según ha informado el consistorio, los resultados de las muestras analizadas "garantizan la calidad sanitaria del agua y permiten recuperar la normalidad en el suministro".

No obstante, el Ayuntamiento ha advertido que es posible que todavía queden restos de turbidez en algunas instalaciones interiores de edificios y comunidades. Por ello, se recomienda dejar correr el agua durante unos minutos hasta que salga completamente limpia.