Los vitorianos piden más autobuses, menos semáforos y una solución a los atascos en el sur de la ciudad

Personas andando por la calle en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los vitorianos demandan más autobuses, menos semáforos y una solución a los atascos en el sur de la ciudad dentro del proceso de participación ciudadana del 'Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2026-2030', que el Ayuntamiento de la capital alavesa ha cerrado para recibir un total de 64 aportaciones ciudadanas.

Las aportaciones recibidas abarcan cuestiones muy diversas relacionadas con el transporte público, el tráfico urbano, la movilidad ciclista, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la accesibilidad, el aparcamiento o la logística urbana.

Entre los asuntos más recurrentes aparecen la situación del eje sur de la ciudad, las conexiones de Goikolarra, los horarios y frecuencias de Tuvisa, la ampliación de la red ciclista y la convivencia entre distintos modos de movilidad.

Uno de los bloques que más propuestas ha concentrado ha sido el transporte público. Entre ellas destacan peticiones vinculadas a la ampliación de horarios de Tuvisa, el incremento de frecuencias, mejoras en las conexiones entre barrios y nuevas conexiones con polígonos industriales como Jundiz.

Asimismo, la ciudadanía ha planteado cambios en las líneas L3 y L9, propuestas para que el Gautxori G2 deje de funcionar a demanda en Goikolarra, ampliar el recorrido del G4 hasta Landaberde o iniciativas vinculadas a futuras extensiones del tranvía, especialmente hacia Goikolarra y Olarizu. También aparecen solicitudes relacionadas con la ampliación de horarios nocturnos más allá de las 22.00 horas.

Otro de los grandes bloques temáticos corresponde al tráfico y la movilidad rodada. En este ámbito, las principales preocupaciones ciudadanas se centran en el eje sur de la ciudad, especialmente en las calles Iturritxu, Zumabide y Maite Zúñiga, así como en los accesos a Goikolarra.

Las propuestas incluyen actuaciones sobre rotondas, semáforos, calmado de tráfico, reorganización de carriles, soterramiento en el eje Iturritxu-Zumabide y América Latina o nuevas conexiones de circunvalación sur. También aparecen propuestas relacionadas con la reducción del número de semáforos, actuaciones en distintos puntos conflictivos de tráfico y preocupaciones vinculadas a la contaminación acústica y atmosférica en entornos escolares.

La movilidad ciclista constituye otro de los bloques destacados. Entre las iniciativas planteadas figuran nuevas conexiones ciclistas como la propuesta para unir Salburua Sur con el centro a través de la calle Iparragirre, la ampliación de la red VGbiziz en barrios como Goikolarra o el Casco Viejo y actuaciones para "coser" y homogeneizar distintos tramos de carril bici.

También aparecen solicitudes para mejorar el diseño y la señalización de determinados itinerarios y ampliar a zonas como Zabalgana, Goikolarra y el Buesa Arena el sistema de alquiler de bicis eléctricas 'MugiBike'.

El documento recoge asimismo aportaciones vinculadas a la micromovilidad y a los Vehículos de Movilidad Personal, VMP, especialmente patinetes eléctricos. En este apartado se plantean medidas como habilitar aparcamientos seguros, integrar los VMP en registros municipales y actualizar la ordenanza municipal para equiparar determinados derechos y obligaciones con las bicicletas.

Los vitorianos han demandado también impulsar experiencias piloto de movilidad compartida en polígonos industriales como Jundiz, Ali-Gobeo o Gamarra. Buena parte de estas propuestas han sido trasladadas por la asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos.

ACCESIBILIDAD

En el ámbito peatonal y de accesibilidad, se han recibido tres aportaciones diferenciadas: dos relacionadas con mejoras peatonales y accesibilidad mediante rampas o itinerarios accesibles, como una rampa mecánica para facilitar el acceso a Goikolarra y Aretxabaleta o una actuación accesible en el acceso peatonal a Elorriaga desde Avenida de Bruselas.

La otra propuesta está específicamente vinculada a la eliminación de barreras arquitectónicas en soportales y edificios. Estas propuestas ponen el foco especialmente en personas mayores, familias con carritos infantiles y personas con movilidad reducida.

El documento incluye, asimismo, aportaciones vinculadas a la distribución urbana de mercancías y logística comercial, especialmente relacionadas con el acceso al comercio urbano, las zonas de carga y descarga o la gestión de la paquetería; aportaciones sobre OTA y aparcamiento, entre ellas.

Además, recoge propuestas para incrementar las plazas de prioridad residencial en Coronación o reflexiones sobre la regulación vinculada a vehículos eléctricos; así como una aportación específica sobre intermodalidad relacionada con bonificaciones en el aparcamiento de la estación de autobuses para usuarios del transporte público o de la bicicleta pública.

"Estamos hablando de uno de los grandes debates de ciudad. La movilidad afecta directamente a cómo vivimos, cómo nos desplazamos, cómo convivimos y cómo queremos que sea Vitoria-Gasteiz en el futuro", ha señalado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

La edil ha señalado que Vitoria-Gasteiz es "una ciudad referente en movilidad ciclista, en accesibilidad y en recuperación de espacio público para las personas". "Este nuevo plan lo que hace es adaptar esa estrategia a los retos actuales y futuros, incorporando cuestiones como la descarbonización, las nuevas formas de movilidad o la digitalización", ha añadido.

Artolazabal ha subrayado que todas las propuestas serán estudiadas por el equipo técnico municipal desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. A partir de esos informes se valorará qué aportaciones pueden incorporarse al documento definitivo del plan. "El objetivo es construir un plan compartido, realista y útil para la ciudad", ha concluido.

Además, el departamento de Espacio Público continuará este miércoles con el proceso de contraste político del borrador del 'PMSEP', mediante una reunión de trabajo con los grupos políticos municipales. El objetivo de este encuentro será compartir el contenido del documento, recoger impresiones y aportaciones de los distintos grupos y seguir avanzando en la definición del modelo de movilidad y espacio público que marcará el futuro de Vitoria-Gasteiz en los próximos años.