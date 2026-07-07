La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de Bizkaia, seguida del empleo y la inseguridad ciudadana

Recursos de ciudadanos en Bizkaia - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de Bizkaia y así lo afirman el 60% de los vizcaínos, seguida del empleo y de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, según una encuesta de la Diputación foral.

Estos datos se desprenden de la segunda parte del Estudio de Opinión Pública 2026. El trabajo, realizado por Gizaker, recoge 3.000 entrevistas telefónicas efectuadas entre el 25 de mayo y el 10 de junio de 2026 a personas mayores de 18 años.

Este informe recoge la percepción de la ciudadanía sobre diversos aspectos como la calidad de vida en Bizkaia, los principales problemas que afectan al territorio, la situación económica, el empleo y la valoración de la gestión foral, entre otros temas.

Entre los tres principales problemas en Bizkaia, el 60% cita la vivienda, mientras que un 33% señala los relacionados con el empleo, un 30% apunta la delincuencia e inseguridad ciudadana, un 22% la sanidad, un 11% la inmigración y, ya por detrás, se sitúan el transporte público y los bidegorris (9%), la inflación (9%), la educación (6%) o la política (5%).

Cuestionados los ciudadanos por cuáles son los tres problemas que tiene en la actualidad su municipio, nuevamente se sitúa en primer lugar la vivienda, con un 49%, mientras que un 27% señala la delincuencia e inseguridad ciudadana, un 21% el empleo y un 14% la sanidad.

ECONOMÍA DE BIZKAIA

Por otro lado, un 45% de los ciudadanos valora como bastante buena la situación de la economía de Bizkaia, mientras que un 4% la define como muy buena, mientras que un 39% la define como regular y un 9% como mala.

De cara al próximo año, un 54% de los ciudadanos cree que la situación económica será igual, un 27% considera que será bastante peor, un 12% opina que bastante mejor, un 3% mucho peor y un 1% mucho mejor.

EMPLEO

Sobre el empleo, un 41% de los vascos cree que la situación será regular, un 37% opina que bastante buena, mientras que un 14% dice que mala y un 4% muy buena. A futuro, de cara al próximo año, el 55 considera que la situación será igual, un 25% dice que bastante peor, un 14% bastante mejor, un 2% mucho peor y un 1% mucho mejor.

Un 65% de los encuestados afirma que se vive bastante bien en Bizkaia, mientras que un 21% señala que muy bien, un 12% regular y únicamente un 1% dice que mal.

Por otra parte, el 58% de los vizcaínos cree que el próximo año será igual, en cuanto a calidad de vida, que el actual, mientras que un 10% apunta que será mucho mejor que en la actualidad, un 24% dice que bastante peor y un 3% mucho peor.

En relación a la perspectiva personal, el 68% considera que su vida en Bizkaia será igual, un 15% opina que bastante mejor, un 2% mucho mejor, un 11% bastante peor y un 1% mucho peor.

Un 43% de los encuestados se muestra bastante optimista respecto al futuro próximo de Bizkaia, mientras que un 35% regular, un 11% nada optimista y un 9% muy optimista.

Por otra parte, sobre las emociones que le definen en la actualidad, un 77% señala la alegría, un 72% la tranquilidad, un 70% la ilusión, un 41% el enfado, un 27% el miedo y un 18% el asco.

Por último, cuestionado por si han realizado o no algunas actividades, un 58% die que en el último año ha donado o recaudado dinero por alguna causa, un 53% comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medio ambiente, un 51% boicotear o dejar de comprar ciertos produtos por razones políticas, éticas o para favorecer el medio ambiente, un 47% firmar una petición o recogida de firmas, otro 47% colaborar con alguna asocición y un 37% asistir a una manifestación.

Por su parte, un 85% dice que nunca ha participado en un blog o foro de discusión política en internet, un 82% nunca ha contactado con medios de comunicación para expresar sus opiniones, mientras que un 63 dice que nunca ha asistido a una reunión política o mitin o ha contctado con algún político para expresarle sus opiniones.