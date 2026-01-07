Xabi Iraola, propuesto como candidato a coordinador general de Sortu, en sustitución de Arkaitz Rodriguez

Xabi Iraola, propuesto candidato a coordinador general de Sortu - SORTU

SAN SEBASTIÁN, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo Nacional de Sortu propondrá este miércoles a Xabi Iraola Larraia como candidato a coordinador general de esta formación integrada en EH Bildu, en sustitución del Arkaitz Rodríguez. La votación de la nueva dirección, que previsiblemente liderará Iraola, se desarrollará del 21 al 23, y al día siguiente concluirá el IV Congreso en Ficoba, en la localidad guipuzcoana de Irun.

Iraola Larraia, nacido en Igeldo (Gipuzkoa) en 1993, será el candidato que el Consejo Nacional de Sortu propondrá para ocupar en los próximos años la coordinación general de la organización. Relevará en el cargo a Rodríguez, que dejará la principal responsabilidad de Sortu una vez que finalice el IV Congreso de la organización y se conforme la nueva dirección.

Según ha informado Sortu en un comunicado, este mismo miércoles se dará a conocer el equipo completo de 15 personas que el Consejo Nacional presentará para la dirección.

Xabi Iraola es actualmente secretario de Herrigintza (construcción nacional) de Sortu desde 2021 y, tal como precisa la formación independentista, "la nación, la cultura y la lengua son sus ejes vitales; el trabajo comunitario y la militancia intergeneracional constituyen la base de su trayectoria, y su mirada política se articula en torno a reflexiones estratégicas".

Iraola es graduado en Educación Primaria, y tiene un posgrado en 'Soberanía en los pueblos de Europa'. Es natural de Igeldo, y allí, así como en la organización juvenil, inició su trayectoria militante desde muy joven. En la actualidad, sigue estrechamente vinculado a su pueblo.

Formó parte del proceso de creación de la organización juvenil Ernai y fue miembro de su dirección. En este sentido, Sortu asegura que su aportación fue "imprescindible en los primeros pasos" de sus juventudes.

El igeldoarra es secretario de Herrigintza desde 2021. Anteriormente fue miembro de la secretaría de Gipuzkoa. Hace cuatro años asumió el cargo que ocupa hoy al tomar el relevo de Pello Otxandiano, "tras realizar junto a él y a otras muchas compañeras una fructífera trayectoria".

Sortu explica que ha actualizado en los últimos años diversas reflexiones estratégicas, como las vinculadas al euskera y a la educación, "con el objetivo de avanzar los debates que Euskal Herria debe abordar".

El pasado curso, tras un proceso de dos años, la organización abertzale presentó "la reflexión Bidaide", que recoge un análisis sobre el lugar que debe ocupar "la diversidad cultural y de origen en la construcción del proyecto nacional vasco".

INICIOS DE IRAOLA "SIN LUCHA ARMADA DE ETA"

El propio Xabi Iraola ha sido uno de los principales impulsores de esa reflexión. "El escenario político de Euskal Herria se ha transformado profundamente en los últimos 10-15 años, y eso también ha marcado la trayectoria de Iraola. Han sido años de muchos finales, pero sobre todo de muchos comienzos", afirma Sortu.

Entre ellos, destaca "la decisión de ETA de poner fin de manera definitiva a la actividad armada el 20 de octubre de 2011". "Iraola alcanzó la edad adulta en los inicios de un escenario sin lucha armada de ETA. Asimismo, los avances en el retorno a casa de las y los presos políticos vascos, así como de las personas huidas y deportadas -como el fin de la dispersión- forman parte de ese proceso de cambio", subraya.

En cuanto a "los comienzos", Sortu destaca "la creación y legalización de Bildu en la primavera de 2011". "Aquella coalición de partidos de izquierda y abertzales se ha convertido en uno de los principales sujetos políticos de Euskal Herria, un espacio de encuentro y referencia para miles de personas en favor de la transformación política y social del país", asegura.

En este sentido, indica que esa evolución también ha marcado la trayectoria política de Xabier Iraola. "En resumen, el candidato del Consejo Nacional a coordinador general de Sortu forma parte de una generación que ha crecido y se ha formado en el nuevo ciclo de Euskal Herria", remarca.

También señala que el "recorrido militante" de Iraola "se ha basado en la trayectoria y la tradición política de la izquierda abertzale". "Ha contribuido al trabajo para convertir el independentismo de izquierdas en un proyecto político sólido, atractivo y transformador para este país, y ha formado parte de las reflexiones estratégicas destinadas a afrontar los retos a los que se enfrenta Euskal Herria", manifiesta.

Con esa experiencia, asegura que el propuesto nuevo coordinador general de la formación afronta su candidatura para liderar la dirección de Sortu.

PROCESO CONGRESUAL

En la 8ª Conferencia Nacional que celebró el 28 de junio de 2025 en Abadiño (Bizkaia), Sortu decidió adelantar un año el IV Congreso (previsto en principio para enero de 2027) con el objetivo de buscar "estabilidad para la actual fase política del proceso de liberación", teniendo en cuenta que en la primavera de 2027 se celebrarán en Euskadi las elecciones municipales y forales.

Posteriormente, en la Asamblea Nacional celebrada el 11 de septiembre en Donostia-San Sebastián, la militancia de Sortu aprobó el reglamento del congreso, el cronograma y la Comisión de Garantías. El 22 de octubre, el Consejo Nacional presentó 'Herri gogoa', la ponencia base para el debate.

En los dos meses del proceso congresual se han realizado más de 150 asambleas locales y han participado alrededor de 2.000 personas. A finales de diciembre se ha dado por concluida la primera fase del congreso, con las votaciones celebradas el último fin de semana, en la que 'Herri gogoa' ha recibido un amplio respaldo.

Ahora ha comenzado la segunda fase, la de elección de la dirección y de otros órganos, y el Congreso concluirá el 24 de enero. La organización celebrará el acto congresual en Ficoba de Irun, donde presentará la hoja de ruta para los próximos años y el equipo que asumirá la dirección.

Se prevé que acudan cientos de personas, entre ellas representantes políticos procedentes de diversos países a nivel internacional. Tras varios meses de proceso, Sortu, ya reconfigurado, asegura que "estará preparado y fortalecido para impulsar el proceso de liberación".