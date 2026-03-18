La XXIX Marcha contra el Racismo y la Xenofobia reivindicará el sábado "el derecho y deber al empadronamiento"

Presentación de la XXIX Martxa contra el Racismo y la Xenofobia - SOS RACISMO GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Martxa contra el Racismo y la Xenofobia, a la que se han adherido 47 colectivos, reivindicará este próximo sábado, desde Trintxerpe al Boulevard de San Sebastián, el derecho y deber al empadronamiento" bajo el lema 'Sin padrón no existo'.

SOS Racismo Gipuzkoa, Medicusmundi Gipuzkoa y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, organizadores de esta movilización que partirá a las 11.30 horas del mercado de Trintxerpe, han animado a tomar parte en esta iniciativa que llegará al Boulevard donostiarra hacia la una de la tarde.

En total son 47 los colectivos que secundan esta Marcha que este año tendrá como eslogan central 'Sin padrón no existo', para demandar "unos criterios transparentes comunes que hagan efectivo el derecho al empadronamiento", según han explicado los organizadores en rueda de prensa.

Además, han defendido "una sociedad que ponga en el centro los derechos de todas las personas, en todos los lugares" y han denunciado "la barrera infranqueable que supone el padrón municipal en la actualidad, impidiendo a miles de personas acceder a derechos fundamentales".

Asimismo, han exigido la aplicación de los criterios propuestos el pasado año por Eudel para "facilitar la regulación del empadronamiento de personas en situación de exclusión". Los colectivos que apoyan la Martxa piden "flexibilidad, transparencia y accesibilidad" por parte de los ayuntamientos y la protección de los colectivos más vulnerables.

A su juicio, "un padrón real es la única forma de garantizar una sociedad donde nadie sea invisible y también una manera de acabar con el mercado vergonzoso de venta de padrones". Un año más el alumnado de Gráfica Publicitaria del IES Usandizaga se ha encargado de la campaña de comunicación de esta Marcha, con personas sonrientes, cuya cabeza tiene forma de casa para simbolizar "que cada una de nosotras es su propia casa, el hogar".