La XXVIII edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián dFERIA ofrecerá 40 funciones de 26 espectáculos

Se celebrará del 14 al 17 de marzo, aunque habrá actividades desde el 12 y el 18, y las entradas y abonos salen a la venta este miércoles

SAN SEBASTIÁN, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián, dFERIA, que tendrá lugar del 14 al 17 de marzo, ofrecerá este año 40 funciones de 26 espectáculos a cargo de otras tantas compañías y girará en torno al equilibrio. El colectivo artístico Reskate Arts & Crafts ha creado el cartel de esta edición.

En rueda de prensa, el viceconsejero vasco de Cultura, Andoni Iturbe, el diputado foral de Cultura de Gipuzkoa, Harkaitz Millan, la directora cultural de Tabakalera de San Sebastián, Clara Montero, el responsable de comunicación de SGAE zona Norte, Martín Calvo, la subdirectora de Kutxa Kultura, Onintza Urbieta, el edil delegado de Cultura y Euskara del Consistorio donostiarra, Jon Insausti, y el director de dFERIA, Norka Chiapusso, han presentado esta "muy especial" edición de este festival "que recoge lo mejor de la última cosecha escénica del Estado, además de ejercer de escaparate de las Artes Escénicas del País Vasco".

Este año, de nuevo, dFERIA se ajusta a las medidas adoptadas en el ámbito cultural debido al Covid-19 y girará en torno al equilibrio. La autoría del cartel de este año, con una composición simétrica y un rostro neutro con un telón como pelo, recae en el colectivo artístico Reskate formado por María López y Javier de Riba.

La XXVIII edición de dFERIA contará con 26 compañías que representarán 26 espectáculos, en 40 funciones. En cuanto a la selección de las propuestas, Chiapuso ha destacado que el 54% de la programación serán estrenos, "cinco a nivel mundial y ocho en Euskal Herria". Por disciplinas, el 42% del programa estará dedicado a la danza, otro 54% al teatro y el 4% restante a otras disciplinas.

Además, del 12 al 14 habrá una preferia con el estreno del espectáculo de danza 'Migratzaileak de la compañía Aukeran en el Victoria Eugenia; y 'Fuck me' de Marina Otero en Gazteszena.

A partir del 14 Adriana Bilbao estrenará el espectáculo de danza 'Zarra 9.0'; Kulunka Teatro el musical 'Hegoak'; Tanttaka teatroa pondrá en escena 'Mi hijo sólo camina un poco más lento'; Erre produkzioak 'Fake trampanojo'; Che y Moche 'El viejo y el mar'; Elephant in the black box 'Renaissance'; Hika teatroa 'La tarara'; Compagnie L'Alakran 'Makers'; Kolectivo Monstrenko 'Espejismos, el lado épico'; In Extremis 'El rey tuerto'; y la compañía Vero Cendoya estrenará en Euskadi 'Bogumer (o hijos de Lunacharski)'.

Además, el día 15 de marzo Oreka Tx estrenará a las 23.00 horas en el exterior del Kursaal el espectáculo 'Dendu', sinónimo de equilibrio en euskara. El 16 de marzo se podrá ver 'Ir a saturno y volver' de Cultural-ment, estreno en Euskadi; el espectáculo multidisciplinar 'Arnasa' de Organik; 'Altsatsua' de la Dramática Errante sobre el 'caso de Alsasua'; y 'Ama' de Marie de Jongh.

El 17 se han programado, entre otras propuestas, la obra de teatro 'Christiane' de Belén Pasqualini, un musical sobre la vida de Christiane Dosne Pasqualini, una figura fundamental a nivel

internacional en la investigación de la leucemia, que es estreno en el Estado; 'Quo' de Dantzaz; las coreografías 'Sal' y 'Fomo' de Gil Harush; la obra de teatro 'De ratones y hombres' de Señor M, estreno en Euskadi; y las piezas de danza 'Gaslight' de Robert Koch y Carol Ina Isach; 'Cuando somos' de Sandra Egido y Carla Cervantes y 'Desierto' de Alfonso López y Paula Hernández. Finalmente el día 18 la compañía L'om imprebís estrenará en Euskadi 'Tu mano en la mía'.

ENTRADAS Y ABONOS

Las entradas y abonos se ponen a la venta este miércoles a las 11.30 horas en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal y en la web 'www.donostiakultura.sarrerak.eus'.

Además, habrá un 25% de descuento comprando tres o más espectáculos hasta el 13 de febrero y los abonos permiten coger localidades para cualquiera de los programados.