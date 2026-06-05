Yurena Carrero gana el Premio al mejor vídeo de divulgación de 'ON ZIENTZIA'

Premiados del concurso de vídeos ON ZIENTZIA, que organizan anualmente Elhuyar y Donostia International Physics Center (DIPC) - ON ZIENTZIA

SAN SEBASTIÁN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de vídeos ON ZIENTZIA, que organizan anualmente Elhuyar y Donostia International Physics Center (DIPC) en el marco del programa de televisión Teknopolis, ha decidido que la gasteiztarra Yurena Carrero sea la ganadora del premio al mejor vídeo de divulgación (3.000 euros), por la obra "Gure bigarren garuna: hesteetako mikrobiotaren botere ezkutua".

Según ha destacado, "se trata de un trabajo divulgativo redondo: el contenido, el formato, las imágenes y también la locución. Trata un tema candente y ha sabido integrar la perspectiva de género con mucho interés".

Además, los jueces han decidido otorgar el premio al mejor vídeo en euskera (2.000 euros) a los alumnos de biología Jon Esnaola López, Ane Fradejas Marculeta y Dunixe Urrutibeaskoa Azula por el vídeo "Tinder - Match! Edo Kosk!". Han indicado que "es un vídeo original, lleno de humor y de detalles. Los autores han sabido elegir un formato que encaja perfectamente con el tema".

El premio también ha sido para la zarauztarra Noa López Ochoa por su vídeo "Olagarroa". En opinión del jurado, "la autora ha utilizado muy bien los recursos para un tema difícil de ilustrar. Nos cuenta de un animal especial, con muchos detalles, y también narra otra forma de evolución de la inteligencia".

Además, el Premio Joven (1.000 euros) ha sido para los alumnos de 3º de ESO del colegio Xabier Zubiri Manteo de Donostia, por su trabajo "Komentsalismoa". En palabras del jurado, "se trata de un vídeo que desprende frescura y dinamismo y en el que se aprecia que el trabajo en equipo ha sido principal. Han identificado y analizado un problema cotidiano, lo han explicado y le han encontrado la solución juntos".

Este año, además, el jurado ha querido hacer una mención especial a un trabajo que invita a la reflexión. Ainhoa López y Nerea Etxaburu, estudiantes de química, han realizado el trabajo "Edertasuna salmentan", un vídeo que acierta a visualizar la parte científica, la parte social y la presión que sufren jóvenes y mujeres.

La entrega de premios de este año, la decimosexta edición del concurso, se ha celebrado este viernes en Tabakalera. Este año se han recibido más trabajos que nunca, 114 en total, la mayoría de ellos en euskera, pero también hay vídeos en castellano y en inglés, ya que el origen de los participantes se extiende a todo el mundo. Todos los vídeos participantes están visibles en la página web del concurso: www.onzientzia.tv.

La ceremonia será emitida en un especial del programa de televisión Teknopolis, junto con los trabajos premiados y las declaraciones de las personas galardonadas. El programa se podrá ver el 13 de junio a las 13.30 horas en ETB1, y el 14 de junio a las 12.25 horas en ETB2.