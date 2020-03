Zabaleta pide a EH Bildu que dé cabida a los no independentistas y Otegi apuesta por "poner el corazón a la izquierda"

SAN SEBASTIÁN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera vasca del Gobierno socialista de Patxi López, Gemma Zabaleta, ha emplazado a EH Bildu a que "amplíe las fronteras de su proyecto, que lo haga más ancho" para que "más gente de la sociedad vasca se pueda incorporar", porque "la complicidad de quienes son independentistas y defienden el independentismo, de la mano de quienes no somos independentistas, solo enriquece un proyecto de izquierdas".

Por su parte, el coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, ha considerado que "este país necesita una segunda gran transformación" que solo se puede hacer "poniendo el corazón a la izquierda".

También ha pedido al resto de formaciones políticas vascas de la izquierda que "miren, se miren en el espejo de las otras izquierdas, que miren a las otras izquierdas y abracen la posibilidad de poder concertar y poder establecer complicidades y de poder materializar y llevar a cabo esa mirada común desde la izquierda".

Zabaleta ha comparecido este viernes en San Sebastián junto a Manuel Díaz de Rábago, que durante 13 años fue presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; a Javier Madrazo, excoordinador de Ezker Batua-Berdeak y exconsejero del Gobierno Vasco; Daniel Arranz, militante del PSE y ex Gobernador Civil de Bizkaia; y al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

La exconsejera vasca ha recordado que el pasado febrero se hizo público un manifiesto suscrito por ella, Arranz, Díaz de Rábago y Madrazo, en el que apostaban por una "alternativa política desde la izquierda" para Euskadi y EH Bildu "ha recogido el guante".

Zabaleta ha señalado que su reflexión es "seria y profunda", como "una carrera de fondo", aunque surja en un periodo preelectoral. "La reflexión y el pensamiento es el objetivo prioritario de esta propuesta que hemos puesto a disposición de la sociedad vasca", ha apuntado. "Creemos de verdad que una alternativa política desde la izquierda es absolutamente necesaria en Euskadi y, además, pensamos que esa alternativa es posible y realmente materializable", ha defendido.

A su juicio, supone "una anomalía democrática" que no exista ya, y que "la izquierda no se entienda, no se comprenda, no se mire la una a la otra y no trate de establecer sinergias para poder conformar una manera diferente de hacer las cosas en Euskadi y de afrontar los retos del futuro". Zabaleta ha asegurado que esa "anomalía democrática se debe y se puede superar", ya que ese será "el verdadero cambio en Euskadi".

Además, ha explicado que los firmantes del citado manifiesto han emplazado a EH Bildu porque "es el partido que nunca ha renunciado a la ambición de ser alternativa en Euskadi desde su ámbito propio de decisión, porque solo un partido que sea autónomo con respecto a las decisiones que se toman fuera, solo un partido autónomo con respecto a las decisiones que se toman en Madrid podrá ser lo suficientemente valiente como para poder conformar una alternativa política".

"Le pedimos también que sea lo suficientemente flexible como para pivotar en su entorno las sinergias necesarias con las otras izquierdas para poderlo lograr", ha añadido. Zabaleta ha matizado que su propuesta de reflexión "no va contra nadie, solo a favor de la sociedad vasca" y de que "una mirada desde la izquierda pueda responder mejor a las necesidades que tiene y a los retos del futuro".

También ha señalado que tarde o temprano habrá que "clarificar más allá de lo que dicen las encuestas qué parte de la sociedad vasca, cuántos vascos refrendamos el actual marco o queremos cambiarlo y en qué dirección", algo que en la Europa del siglo XXI "significa avanzar en términos demodráticos". "No le tenemos ningún miedo a avanzar en esa dirección", ha apuntado, para incidir en que también toca "repensar nuestra soberanía", porque "necesitamos más para mejorar la vida de la gente".

Finalmente, ha subrayado que también es necesaria una nueva agenda política y un discurso político nuevo, "más inclusivo, más tolerante y menos insultante". "Por eso hemos hecho un emplazamiento a EH Bildu y le pedimos que amplíe las fronteras de su proyecto, que lo haga más ancho" para que "quepamos más" para que "más gente de la sociedad vasca se pueda incorporar" y al resto de formaciones políticas vascas de la izquierda que "miren, se miren en el espejo de las otras izquierdas, que miren a las otras izquierdas y abracen la posibilidad de poder concertar y poder establecer complicidades y de poder materializar y llevar a cabo esa mirada común desde la izquierda".

Otegi ha considerado que la fotografía del encuentro mantenido este viernes con los firmantes de este manifiesto, procedentes de familias políticas diferentes e incluso que sienten "identidades nacionales diferentes", es "un acontecimiento en sí mismo". Según ha indicado, les une el "anhelo" de que "se puede construir a escala vasca una alternativa por la izquierda".

También ha advertido que "se equivocarán" a quienes piensen que esto es una "maniobra electoral", porque "esto no es algo que surge de la nada". "Somos gente que aspiramos a construir este país a escala nacional vasca de otra manera y hacerlo desde la izquierda", ha sostenido, es decir, "poniendo el interés de la gente por encima de cualquier otro tipo de interés".

Otegi ha sostenido que "ha habido muchas anomalías democráticas" en Euskadi y "se ha instalado una especie de mantra de que las cosas siempre tienen que ser igual y que siempre van a permanecer en el mismo sitio, inmóviles". "Nosotros nos oponemos a pensarlo y haremos todo lo posible para que no sea así", ha apuntado, para puntualizar que no lo hacen "contra nadie", sino desde el convencimiento de que cuentan con un proyecto "que mejora la vida de la gente".

RETOS

El coordinador general de EH Bildu ha señalado que en la próxima década van a existir "una serie de retos a los que hay que hacer frente" y ha citado, entre ellos, la descarbonización de la economía, la digitalización, la robotización, la brecha salarial y de derechos entre hombres y mujeres y el cuidado de la gente en una sociedad "envejecida". "Este país necesita una segunda gran transformación y desde nuestro punto de vista eso se puede hacer solo poniendo el corazón y los intereses de la gente a la izquierda", ha destacado.

"Por eso desde EH Bildu es un reto también atender la interpelación que se nos hizo porque creemos que nos unen muchas más cosas que las que nos separan", ha finalizado.