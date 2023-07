Zapatero pide a Feijóo que "no haga una política infantil" y dice que PSOE está "como un solo hombre" tras Sánchez

Alerta de la "derechización de la derecha" del PP y su "agujero negro de negacionismo" y pide votar al PSOE para evitar "la política cavernícola"



SAN SEBASTIÁN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que representa a "la derecha más derecha desde la democracia", que "no haga una política infantil" y ha afirmado que el PSOE está "como un solo hombre" tras el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Zapatero ha participado en un acto electoral junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en un abarrotado salón de un céntrico hotel donostiarra, después de haber posado para los fotógrafos junto a otros dirigentes socialistas como el exlehendakari Patxi López en la barandilla de La Concha de la capital guipuzcoana donde ha atendido a varios ciudadanos que se le han acercado.

El expresidente del Gobierno central ha confesado en su "regreso a esta Euskadi en paz y libertad" que de lo que "más orgulloso" siente es "de ser militante del PSOE y que de lo que se tiene que sentir más orgulloso en toda su historia es "de los socialistas vascos". "Euskadi tiene enorme responsabilidad en estas trascendentales elecciones, porque puede haber aquí un voto mayoritario en favor de la convivencia", ha sostenido.

Además, se ha felicitado de que Euskadi "está mejor que nunca, porque la violencia terminó para siempre y porque hay un Gobierno en Madrid del PSOE que es garante de la convivencia". Zapatero ha confesado que no podía hacer otra cosa que implicarse en la campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo en la que la derecha está "calculando cuántos diputados va a sacar".

"Van a sacar 457 más o menos, las falsedades que dicen al día en esta campaña electoral", ha señalado, para añadir que los socialistas, que "nunca se quejan cuando no han ganado", ni tampoco han "cuestionado la legitimidad de un presidente elegido por el pueblo", desde la "humildad", sacarán los que "se merezcan". "Nos sentimos orgullosos de respetar la letra y el espíritu de la Constitución", ha añadido.

Zapatero ha pedido el voto para el PSOE para "garantizar el pluralismo, la convivencia democrática y que no haya una política reaccionaria y cavernícola". "Ahora es tan importante que nos dén el voto al PSOE como en 2004 y en 2008 fue para lograr la paz, ahora es para garantizar la convivencia democrática y el pluralismo", ha pedido el expresidente a los vascos.

Además, ha criticado la "falsedad" de Feijóo que "no va a tener días en esta campaña para todas las rectificaciones por faltar a la verdad".

"Cuando te enfrentan con la verdad tienes un problema, vamos a ver qué teoría inventa ahora la derecha", ha señalado. A su juicio, "lo único que han sabido hacer por España en los últimos cuatro años ha sido insultar al presidente de España". A su juicio, el PP está intentando "falsear la historia con el uso del terrorismo" y así su líder y candidato a presidente del Ejecutivo central recurre a "la mentira, la insidia y hasta el dolor de las víctimas", por la "carencia de proyecto que tienen" y la "derechización de la derecha".

"El PP de Feijóo es la derecha mas derecha desde la democracia", ha opinado, para insistir, a continuación que "no se si tuvieron algo de centro pero ya no les queda nada", en alusión a los 'populares' que "están al fondo, a la derecha".

"LIEBRE FALSA"

"Vox es un apéndice de la derecha, una liebre falsa, que no tiene ninguna posibilidad, es el PP y su derechización permanente que se muestra en la mínima lealtad al Estado", ha opinado.

"No han colaborado en la renovación del Consejo del Poder Judicial, no han arrimado el hombro en ningún momento en la pandemia, como si se hubiera fabricado en Ferraz, acusando con mentiras, insidia, una hipocresía intolerable", ha sostenido.

Por otro lado, ha considerado que "parece que Feijóo se va a derogar a sí mismo prque no quiere ir al debate" este lunes, y le ha pedido "un poco de respeto a los españoles, a la democracia". "Vaya y participe", le ha reclamado. Frente a las "mentiras e insidias" del PP, Zapatero ha destacado que "hay verdades objetivas", ya que sin ellas "no se sostiene ninguna democracia".

En este contexto, ha censurado que en la derecha están intentando "que la gente piense que ETA todavía existe". "Fue bajo mi gobierno que terminó ETA, que se rindió ETA, que se entregó ETA y nos sentimos muy orgullosos; bajo la lehendakaritza de Patxi López", ha subrayado.

"No hay mentira que se pueda imponer frente a la convicción de la verdad", ha sostenido, para, a continuación, agradecer el trabajo realizado por dirigentes socialistas como Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares y recordar emocionado a "los compañeros que han dado todo, hasta la vida". "Tenemos derecho a emocionarnos por lo que suponía lo que estabamos haciendo, por la nobleza de nuestros afanes".

Zapatero ha subrayado que no va a consentir que "nadie arroje el terrorismo al PSOE, a Pedro Sánchez, ni a ningún compañero en la lucha política." y ha aplaudido que gracias el voto "mayoritario" a los socialistas en Euskadi, pudieron "culminar la tarea de llegar a la paz, que inunda Euskadi, que la hace respirar, que permite recuperar el valor de la vida sin olvidar la memoria de los que perdieron injustamente el derecho a vivir", pero también "se logró salir de la guerra de Irak".

"Debemos defender con orgullo lo que representamos y tenemos la obligación de escribir la historia, la verdad", ha señalado, para incidir en que "no hay país con futuro sin anclajes en una memoria clara".

Por otro lado, ha subrayado que el PSOE tiene "144 años de historia", uno de sus "valores esenciales del PSOE es la lealtad" y "pertenece al pueblo, no a sus dirigentes, es un proyecto colectivo". "No caigamos en la trampa, la cuestión no es Pedro Sánchez", ha advertido.

PNV

Por otro lado, se ha referido al PNV, que "le dio la investidura a Aznar" pero a él no. "Es un temita", ha señalado, para añadir que en el PSOE son "generosos, hay que serlo".

Así ha recordado que los jeltzales "se portaron bien con el tema del fin de la violencia", pero "hay rumores por Madrid de qué harán o qué no harán". Frente a ello ha apelado a evitar "rumores" y votar al PSOE y su "firmeza política" para que la derecha "no prospere en este país".

"Queremos que este país siga creando empleo, mejorando el SMI, creando empleo como ningún otro país de Europa", ha afirmado, con un Gobierno central socialista que "ha conseguido cambiar el destino del mercado laboral", el que "más ha invertido en becas" y que "sabe el mejor camino para superar las desigualdades, que ha tenido el coraje de decir que hay dificultades y que los que tienen más posibilidades tienen que contribuir más".

"Un gobierno que entienda que España es lo suficientemente extensa como para que quepan todas las identidades, banderas y lenguas. Es cuestión de entender la democracia", ha señalado, para insistir en que los socialistas sufren "cuando se zarandea la democracia porque nos costó mucho".

Además, ha apuntado que los socialistas tienen "vocación de mayoría" y por ello en esta cita electoral van a por ella. "Tenemos la fuerza, autonomía e historia de haber ganado más elecciones que ningún partido y haber gobernado más años", ha sostenido.

También ha censurado que "lo peor de la derechización de la derecha es ese abismo en el que se meten, ese agujero negro de negacionismo, de poder cuestionar la ciencia, la tecnología, el conocimiento" y ha apuntado también que hay que votar socialista para "erradicar cualquier intento de ofensiva y defender la gente de la cultura, que nos distingue como especie".

Por último, ha valorado la gestión de Pedro Sánchez en Cataluña y ha elegiado los indultos a los presos del procés, una medida "valiente e inteligente" que ha llevado "a que Cataluña esté mucho mejor".