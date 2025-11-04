Zarautz (Gipuzkoa) conciencia con controles sobre la importancia de las luces en las bicicletas

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Zarautz (Gipuzkoa) ha puesto en marcha una campaña para concienciar con controles sobre la importancia de las luces en las bicicletas, cuyo uso, además, es obligatorio.

En un comunicado, el edil de Movilidad de Zarautz, Iker Basurko, y el de Seguridad Ciudadana, Gervasio Gabirondo, han señalado que "muchas personas todavía no son conscientes de la vital importancia de llevar estos elementos de seguridad".

En el marco de esta campaña, la Policía Municipal volverá a realizar esta semana controles sobre el uso de la luz y el casco de la bicicleta en los lugares y horarios en los que habitualmente hay más bicicletas y cumplirá "con el criterio de proteger el elemento más vulnerable en cada situación".