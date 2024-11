Zinexit invita desde este lunes a "reflexionar sobre los Derechos Humanos" con cuatro títulos y un clásico

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Cine y Derechos Humanos (Zinexit) promovida por el Gobierno Vasco regresará a Bilbao el próximo lunes, día 25, para celebrar su XIV edición, que "invita a reflexionar sobre los Derechos Humanos" con cuatro títulos y un clásico de Hollywood.

La cita, presentada este viernes en Bilbao, se celebrará hasta el 29 de noviembre en su sede habitual de los cines Golem Alhóndiga, donde se proyectarán los filmes seleccionados: 'Sueños y pan', 'Remember my name', 'Pure unknown', 'Black box diaries' y el clásico 'Matar a un ruiseñor', que cerrará el festival.

"Son cuatro filmes de bajo presupuesto, pero de alto contenido emocional, que hablan a los espectadores de tú a tú", señala el programador de Zinexit, Octavio González, que ha presentado las novedades de la edición junto al director de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, Jagoba Álvarez Ereño, y el jefe de Sección de Convivencia e Interculturalidad del Área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao, Carlos Regidor.

La Muestra comenzará su XIV edición con la proyección de 'Sueños y pan', del director y guionista Luis ('Soto') Muñoz. Narra "el devenir trepidante y sanchopancesco" de Javi y Dani, quienes roban un cuadro y, al sospechar su cuantioso valor, ponen en marcha un plan para venderlo.

DESIGUALDAD, MACHISMO Y RACISMO

"La desigualdad social, la falta de oportunidades y la lucha por la supervivencia son algunos temas que aborda esta ópera prima que resucita el cine quinqui y tiene como referencia dos grandes filmes, 'Los olvidados', de Buñuel y 'Los golfos', de Carlos Saura", ha descrito la organización de Zinexit.

En la segunda jornada (martes, 26 de noviembre) se estrenará en Bilbao 'Remember my name', de Elena Molina. Se trata de "una mirada íntima" a las histiorias de vida de las integrantes del grupo de danza Nana: menortes no acompañados que, "tras un duro trabajo", fue seleccionado para concursar en 'Got Talent'. Con este filme, La directora busca plasmar su vida, ilusiones y miedos, más allá del término técnico de 'menas'.

El miércoles, día 27, Zinexit se acercará a la sala de autopsias de la Dra. Cristina Cattaneo en el documental de los directores Valentina Cicogna y Mattia Colombo 'Pure unknown'. Se trata de una médica forense "que lucha por dar dignidad a los cuerpos sin nombre, sin identidad", que le llegan cada noche y que suelen pertenecer a personas sin hogar o a trabajadoras sexuales y, en gran parte, personas migrantes fallecidas en el mar Mediterráneo.

En la siguiente jornada, 'Black Box Diaries', filme basado en el diario de Shiori Itô, una periodista japonesa en prácticas drogada y violada por un poderoso periodista político narra su "agotadora batalla por la justicia", que da lugar a un caso emblemático que deja al descubierto los anticuados sistemas judicial y social del país nipón. Se trata de un tema de plena actualida que puede recordar a 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín", adelanta la organización de la muestra.

Por último, el viernes, 29 de noviembre, Zinexit despedirá esta edición con la proyección de 'Matar a un ruiseñor', de Robert Mulligan. Esta "obra maestra llena de matices" se erige en alegato contra la segregación racial y el racismo y figura en la lista de las mejores películas estadounidenses, elaborada por el American Film Institute, en el puesto 25.

PARA ESCOLARES Y ADOLESCENTES

Como en ediciones anteriores, se mantiene la colaboración con el programa 'Bosa!' del Ayuntamiento de Bilbao y, en su marco, se celebrará una nueva edición de Zinexit Eskola, que busca "dar a conocer al alumnado de Primaria los derechos fundamentales de la infancia".

La iniciativa incluye la distribución de material didáctico específico y una proyección para más de un millar de escolares de entre 6 y 10 años. En la presente edición el título elegido es 'Izurde mutikoa', de Mohammad Kheyrandish.

Se trata de una película de animación que narra la historia de un niño que es criado por unos delfines como uno más y vive feliz, hasta que es desterrado a vivir en tierra firme. A partir de ahí el protagonista emprende un viaje para resolver su verdadero origen.