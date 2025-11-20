El 51º Festival de Flamenco de Cáceres organiza conciertos, talleres y exposiciones con la gran gala este sábado

CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Flamenco de Cáceres, que alcanza este año su quincuagésimo primera edición, ha organizado un programa de conciertos, talleres y una exposición que gira en torno a la figura del pintor, poeta y letrista Francisco Moreno Galván (1925-1999), coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Así, el certamen se acerca al legado artístico de Moreno Galván a través de una exposición y de la gala que se celebra este sábado, 22 de noviembre, en el auditorio del complejo cultural San Francisco, donde grandes figuras del cante y el baile recuperarán las letras del que fuera considerado un nombre clave en el llamado "flamenco protesta".

El concierto comenzará a las 20,30 horas y contará con las actuaciones de los paisanos de Moreno Galván, Rubito Hijo y María Jesús Bernal, herederos de las formas expresivas de José Menese, Miguel Vargas o Diego Clavel. El flamenco extremeño también tendrá su presencia con valores emergentes en el cante y el baile, como el cantaor Dani Castro o el bailaor Diego Andújar. A todos ellos se suma el veterano y reconocido guitarrista Antonio Carrión.

Manuel González Cabrera, más conocido como Rubito Hijo nació en la Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1980 y, desde muy corta edad se relaciona con el flamenco a través de su padre. Ha compartido escenarios con grandes figuras y destaca su entrega y su forma de interpretar el cante, que han hecho de él, una de los grandes cantaores de flamenco del panorama nacional. Su paisana María Jesús Bernal es cantaora de "selvas y ayeos", "de vuelos que quiebran silencios".

El festival, cuya entrada cuesta 10 euros y puede adquirirse una hora antes del inicio en el propio San Francisco, está organizado por la Unión Cultural y Centro de Documentación Amigos del Flamenco de Extremadura, con la colaboración de la Diputación de Cáceres y otras instituciones.

Este año será presentado por Teo Sánchez, creador del programa 'Duendeando' en Radio 3. Su presencia representa una apuesta por un flamenco abierto a las tendencias renovadoras, pero sin olvidar las esencias tradicionales.

La programación se ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa por parte de la diputada provincial Sheila Martín, que ha acompañado al presidente de Amigos del Flamenco de Extremadura', José María Chaves, que ha explicado que el festival incluye actividades paralelas como conferencias, clases magistrales, o una exposición de la pintura flamenca de Moreno Galván.

Así, la exposición 'Cien años del nacimiento de Francisco Moreno Galván' se inaugurará el próximo martes 25 de noviembre, a las 19,30 horas, en la sala de exposiciones del edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres, en la capital cacereña.

COMPROMISO ESTÉTICO Y SOCIAL

Se trata un recorrido por la pintura flamenca de Moreno Galván, una pintura en la que se refleja un compromiso estético pero también social; un lenguaje expresivo que lucha contra los estereotipos de entonces, aportando una renovación ética y estética del flamenco vigente en aquellos momentos. La exposición podrá visitarse hasta el 12 de diciembre.

Por otro lado, el jueves 27, se celebra el Día del Flamenco 'Cáceres Jondo', con la actuación, en el Hotel Extremadura, a partir de las 20,00 horas, de Jorge Peralta, Míriam Retamal y Juan José Díaz 'Pitini', al cante, y Perico de la Paula y José Miguel Iglesias, al toque.

Y el Aula de Flamenco de Cáceres ha programado también otras citas como esta misma tarde, a las 19,00, en el Espacio UEx en Cáceres, con Ricardo Fernández del Moral, que impartirá la conferencia 'Un recorrido por el Flamenco desde el toque y el cante', y los días 2 y 3 de diciembre, también en el Espacio UEx, habrá clases magistrales a cargo de Silvia Marín, de la Fundación Antonio Gades.

Con el título 'Aprender a través del flamenco', los talleres se realizarán el dia 2 de 16,30 a 20,30 horas, y el miercóles además de por la tarde también ser harán de 10,00 a 13,00 horas. Se contará con la colaboración de Perico de la Paula.

La diputada provincial Sheila Martín ha indicado que este festival es "una de las citas culturales más importantes de nuestra provincia y un referente consolidado dentro de los festivales de flamenco de Extremadura".

"Este festival representa no solo un encuentro artístico, sino también un compromiso firme de la Diputación con la promoción, conservación y difusión del flamenco, un arte reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y profundamente arraigado en la identidad cultural de nuestra tierra", ha concluido.