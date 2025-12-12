Buscan apoyos para llevar al cine la vida de mujeres de La Raya reflejada en el libro 'María, la frontera y el camino'

La escritora María Luisa Picado, autora del libro 'María, la frontera y el camino', se reúne con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La escritora María Luisa Picado, autora del libro 'María, la frontera y el camino' está buscando apoyos para transformar su obra literaria en una película que cuenta la vida de las mujeres, el contrabando, y la supervivencia en los pueblos de La Raya.

Con este fin se ha reunido este viernes con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al cineasta Luis Jesús Moyano y al alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara Álberto Piris, que le han dado a conocer el proyecto de llevar al cine una parte de lo que ha sido la historia de los pueblos rayanos: las vivencias del contrabando en la vida de una mujer luchadora y sobreviviente, María.

Tras la reunión, Morales ha mostrado el compromiso de buscar vías de colaboración porque la historia, como la que narra la protagonista María, "representa la historia de muchos cacereños y cacereñas, una historia que recupera la memoria además de potenciar una forma de cultura que construye identidades desde la fuerza de la imagen".

'María, la frontera y el camino' es una obra de la escritora y guionista María Luisa Picado que, en su doble faceta, ha adaptado la historia contada en palabras de las mujeres contrabandistas en los tiempos de la guerra y postguerra a las imágenes y diálogos en la gran pantalla.

Una historia que, como la propia Picado cuenta, "transcurre en la zona de la Raya, en Valencia de Alcántara, Cedillo y municipios próximos", y relata la vida de mujeres fuertes, sobrevivientes que están representadas en el espíritu libre y luchador de María.

"He hecho una adaptación de uno de mis libros; María, la frontera y el camino, y estamos muy volcados, con mucho esfuerzo y energía para conseguir los patrocinios, poder desarrollar esta historia, y poder empezar a rodar lo antes posible".

Según ha dicho cuando leyó la oba se la imaginó en el cine, una ilusión que comparte con el cineasta Luis Jesús Moyano que será quien dirija la película. "María Luisa me hizo llegar su novela y resultó una novela llena de calidad, cariño y con un espíritu bellísimo y con la que, cuando la leí, vi cine. Ahora vamos a tope con ella. Se tienen que ir encajando las piezas, seguimos puliendo la piedra bruta y es un proyecto que, realmente, merece la pena", ha explicado.

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, también ha estado en el encuentro apoyando un proyecto que, como ha señalado "refuerza las relaciones transfronterizas, las relaciones compartidas con nuestros hermanos de Portugal, no solo con los más próximos".

Piris ha agradecido a la Diputación de Cáceres "la buena disposición para poner en valor este patrimonio inmaterial como es el tema del contrabando arraigado a nuestro municipio y a todas las zonas de La Raya y el papel tan importante que tuvo la mujer".