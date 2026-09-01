Una carrera solidaria unirá los 1.363 kilómetros de las ciudades hermanas de Les Herbiers (Francia) y Coria (Cáceres)

Miembros de la Asociación Hermanamientos de Coria y corredores que participarán en la Carrera Solidaria Les Herbiers-Coria - EUROPA PRESS

CÁCERES, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una carrera solidaria unirá los 1.363 kilómetros que separan las ciudades hermanas de Les Herbiers (Francia) y Coria (Cáceres), con la participación de 9 corredores franceses y otros tantos españoles que recorrerán gran parte de ambos países --desde el 13 de septiembre y hasta el día 19-- pasando por la costa francesa, el País Vasco, La Rioja y Castilla-León para llegar a la localidad cacereña.

Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Hermanamientos de Coria que conectará simbólicamente ambas ciudades como un gesto más de los lazos que unen a estas dos localidades desde hace más de veinticinco años. Por cada kilómetros recorrido se destinará un euro a dos entidades sociales como son Feafes Salud Mental Coria, dedicada a la atención y apoyo de personas con problemas de salud mental y sus familias, y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).

Los detalles de esta carrera se han presentado este martes en una rueda de prensa en el Palacio de Carvajal de Cáceres, con la asistencia de la diputada provincial Angélica García; la presidenta de la Asociación Hermanamientos Coria, María Lozano, así como miembros de la asociación y algunos de los corredores que participarán en la carrera.

La diputada ha destacado el trabajo que hay detrás de la organización de esta carrera que ha celebrado ya cuatro ediciones pero que no se hacía desde 2017, y ahora se ha querido recuperar como gesto de solidaridad, convivencia y compromiso ciudadano, por lo que la Diputación de Cáceres ha querido patrocinar este proyecto, junto a otras instituciones como el Ayuntamiento de Coria y entidades privadas.

Según ha explicado María Lozano la carrera comenzará en Les Herbiers el domingo, día 13, y se celebrará durante toda la semana con nueve corredores españoles y nueve franceses en carrera de relevos, de 10 a 12 kilómetros al día cada corredor, para completar distancias de unos 200 kilómetros cada jornada.

Junto a los corredores viajan en furgonetas de apoyo tres personas de intendencia francesas y otras tres españolas para ir acondicionando las llegadas, las salidas y atenderlos en cuestiones de alojamiento y de alimentación.

TRES ETAPAS EN FRANCIA Y CUATRO EN ESPAÑA

La carrera realizará tres etapas en Francia, principalmente por la costa atlántica, desde Les Herbiers hasta Beaugeay; la segunda etapa unirá los 187 kilómetros entre Beaugeay y Audenge y el tercer día se llegará a Hendaya, en la frontera con España.

La cuarta etapa será Hendaya-Logroño; el quinto día discurrirá entre Logroño y Duruelo (Segovia); la sexta etapa será Duruelo-Navalosa (Ávila) y el séptimo día se recorrerán los últimos kilómetros entre Navalosa y Coria (Cáceres).

A la llegada a Coria el sábado, 19 de septiembre, se hará una comida de hermandad en las instalaciones de la Cofradía de la Virgen de Argeme y la entrada a meta será en la Plaza de la Paz para recorrer los últimos kilómetros, a los que se podrán unir todos los que quieran participar, como algunos miembros Club de Atletismo de Coria que ya han confirmado su presencia.

Mario y Javier son dos de los corredores españoles que participarán en esta experiencia que han calificado "singular" y "muy enriquecedora", ya que se convive con los corredores franceses durante todos esos días en los que se descubren también pequeñas localidades de los entornos rurales de ambos países. "Así empezó el París-Dakar", ha bromeado Mario, en referencia a la importancia que tiene esta carrera que no solo fomenta el deporte, sino la convivencia y la solidaridad.

En este sentido, Victoria y Rosario, miembros de ACOEX, han agradecido el apoyo económico que recibirán para poder desarrollar su labor de "dar cobertura de forma personal a todos los enfermos y familias de cáncer de Coria". "Toda la ayuda que nos llega siempre es bienvenida", han concluido.