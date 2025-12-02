La Catedral de Coria estrena nueva iluminación artística - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Diputación de Cáceres ha llevado a cabo esta intervención, con un presupuesto de 130.000 euros

CORIA (CÁCERES), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Catedral Santa María de la Asunción de Coria ha estrenado este martes su nueva iluminación artística, que está formada por 65 proyectores con tecnología LED, y que permiten "realzar" este monumento.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, han asistido este martes al encendido de esta nueva iluminación.

Una obra ejecutada por la institución provincial, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Alagón, y un presupuesto de 129.975 euros del Gobierno de España, Fondos Next Generation EU.

Esta actuación, de iluminación eficiente y artística del patrimonio, ha sustituido la iluminación que existía, y se han instalado 65 proyectores con tecnología LED y distintas ópticas.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Cácerse ha explicado que estos proyectores "llevan incorporado un nodo de telegestión para controlar tanto el encendido y apagado como la regulación del nivel luminoso, permitiendo crear distintas escenas en función de las necesidades".

Así, el resultado es "una iluminación completa y eficiente que permite la puesta en valor de tan importante monumento histórico", ha señalado García Nicolás.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de cáceres ha incidido en la necesidad e importancia de una intervención de este tipo en un "tesoro patrimonial, declarado Bien de Interés Cultural, que data del siglo XV, porque, además, no solo recupera una iluminación deficiente en un monumento tan relevante, sino que pone en valor y enfatiza aquellos elementos de valor arquitectónico singular, como la Torre-campanario con el linternín, el claustro o la Puerta del Perdón".

Las soluciones instaladas son las más avanzadas actualmente, con el objetivo no solo de embellecer, sino de optimizar la eficiencia energética, según señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

En ese sentido, la instalación se ha adaptado al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, minimizando recursos y satisfaciendo todas las necesidades a tratar, desarrollo sostenible, turismo de la zona, relación con el medioambiente, reduciendo la contaminación lumínica y mejorando la calidad de la luz nocturna.

En definitiva, ha concluido García Nicolas, "el resultado es una instalación de alumbrado eficiente, donde se conseguirán importantes ahorros energéticos y económicos, así como reducción de emisiones de CO2".

Además, se trata de un alumbrado provisto de nuevas tecnologías que permite el desarrollo de actividades culturales y turísticas, potenciando así los instrumentos de promoción del municipio y conservando su patrimonio cultural y medioambiental, ha señalado.