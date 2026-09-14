El Conservatorio de Plasencia abre nuevas plazas y amplía su proyecto con una iniciativa dirigida a personas adultas

Archivo - Conservatorio de Música de Plasencia en el centro cultural Santa María - EUROPA PRESS - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha abierto una nueva oportunidad para que niños y niñas de Plasencia, de las comarcas del norte de la provincia y del conjunto del norte de Extremadura puedan comenzar sus estudios musicales durante el curso académico 2026/2027.

Tras el proceso ordinario de adjudicación de plazas de nuevo ingreso, el Conservatorio pone en marcha una convocatoria extraordinaria para cubrir las plazas que continúan disponibles en el primer curso de Enseñanzas Elementales de Música, con un nuevo plazo de inscripción comprendido entre los días 11 y 16 de septiembre de 2026.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a la formación musical a nuevas familias y, especialmente, dar a conocer que todavía es posible incorporarse durante este curso a las enseñanzas del Conservatorio.

Las plazas disponibles corresponden a las especialidades de trompa, oboe, flauta, instrumentos de púa, clarinete, fagot y trompeta, "ofreciendo así un amplio abanico de posibilidades para que los nuevos estudiantes puedan descubrir diferentes familias instrumentales y comenzar su formación musical", informa la diputación provincial en nota de prensa.

La convocatoria está especialmente recomendada para niños y niñas a partir de 7 años que tengan interés por la música, sin que sea necesario disponer de conocimientos musicales previos.

El objetivo es acercar el Conservatorio a un número cada vez mayor de familias y transmitir que estudiar música supone mucho más que aprender a tocar un instrumento. La formación musical contribuye al desarrollo de capacidades como la concentración, la memoria, la creatividad, la sensibilidad artística, la coordinación, la constancia y el trabajo colectivo, además de ofrecer a niños y jóvenes un entorno educativo y cultural en el que desarrollar sus capacidades personales.

El Conservatorio García Matos quiere reforzar así su papel como centro educativo de referencia para Plasencia y el norte de Extremadura, favoreciendo el acceso a las enseñanzas musicales y acercando su actividad a nuevos sectores de población.

ABIERTO A PERSONAS ADULTAS

Una de las principales novedades que plantea el centro para este curso es la apertura de una línea de formación musical dirigida a personas adultas, especialmente a padres y madres que quieran iniciarse en la música.

El Conservatorio trabaja en la creación de un Aula de Música para Adultos, concebida para aquellas personas que siempre han querido aprender música o tocar un instrumento y que, por diferentes circunstancias, no tuvieron la oportunidad de hacerlo durante su infancia o juventud.

La propuesta responde a una nueva visión del Conservatorio como espacio abierto no solamente al alumnado de las enseñanzas regladas, sino también a las familias y a la sociedad. De esta manera, se pretende generar una experiencia intergeneracional en torno a la música y que padres, madres, hijos e hijas puedan compartir el interés por aprender, interpretar y disfrutar de la música.

El director del Conservatorio, Antonio Luis Suárez Moreno, ha destacado que esta nueva línea de trabajo pretende "abrir todavía más las puertas del Conservatorio a la sociedad y conseguir que la música forme parte de la vida de las familias". "Queremos que los niños tengan la oportunidad de descubrir un instrumento, pero también que sus padres y madres puedan cumplir ese deseo que quizá llevan muchos años teniendo: aprender música", ha añadido.

Suárez Moreno ha recordado que "la edad no debe ser una barrera para acercarse a la música", y ha incidido en que "el Conservatorio debe ser un espacio vivo, cercano y conectado con su entorno, capaz de generar oportunidades educativas y culturales para diferentes generaciones".

Con motivo de esta convocatoria extraordinaria, el Conservatorio está desarrollando una campaña informativa bajo el lema '¡Vive la música con nosotros!', que está siendo difundida especialmente entre los centros educativos de Plasencia y del norte de Extremadura, solicitando la colaboración de colegios, institutos, asociaciones de madres y padres y comunidades educativas para que la información llegue directamente a las familias.

El propósito es que la existencia de plazas disponibles sea conocida por el mayor número posible de niños y niñas interesados en comenzar sus estudios musicales.

La dirección del centro considera especialmente importante acercar estas oportunidades a los municipios y zonas rurales del norte de la provincia, reforzando la dimensión territorial del Conservatorio y su capacidad para prestar un servicio educativo y cultural más allá de la propia ciudad de Plasencia.

INSCRIPCIONES HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE

Las familias interesadas podrán presentar su solicitud del 11 al 16 de septiembre de 2026, a través del formulario habilitado en la web o presencialmente en la Secretaría del Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia.

Para la adjudicación de estas nuevas plazas se tendrá en cuenta, en primer lugar, el orden de edad, de menor a mayor, y posteriormente el orden de inscripción, de acuerdo con los criterios establecidos para este proceso. Desde el Conservatorio se anima a las familias a informarse y conocer las posibilidades que ofrece cada una de las especialidades disponibles.

Con esta convocatoria y con la futura incorporación del Aula de Música para Adultos, el Conservatorio Profesional de Música García Matos y la Diputación de Cáceres "continúan trabajando para acercar la educación musical a la ciudadanía, favorecer la aparición de nuevas vocaciones y contribuir a que la cultura y la formación musical sean accesibles para un número cada vez mayor de personas", conluye la nota.