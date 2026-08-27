El Consorcio MásMedio abre un Punto Limpio en Arroyo de la Luz con una inversión de 558.400 euros

El vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, junto al alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y técnicos municipales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha puesto en servicio un nuevo Punto Limpio en Arroyo de la Luz, con una inversión de más de 558.400 euros en una infraestructura de 1.400 metros cuadrados que permitirá mejorar la gestión y trazabilidad de los residuos de la citada localidad y poblaciones cercanas.

Entre los residuos que se podrán depositar se encuentran pilas, fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, metales, maderas, aceite doméstico, muebles, colchones, enseres, hasta papel y cartón, envases de plásticos, metálicos y bricks, envases de vidrio y textil, entre otros.

Este proyecto forma parte del Plan Provincial de Puntos Limpios de la Provincia de Cáceres --financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-- que cuenta con 32 puntos limpios que MásMedio está poniendo en marcha a lo largo de la provincia de Cáceres.

El vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, junto al alcalde de Arroyo, Carlos Caro, y personal técnico ha recorrido este jueves las dependencias de este espacio ubicado en polígono industrial de la localidad.

El Punto Limpio está construido a dos cotas diferentes mediante una plataforma con entrada proyectada en rampa para el acceso de los vehículos particulares y facilitar así a los usuarios la aportación de los residuos en sus correspondientes contenedores. Bajo dicha plataforma, en su interior, se dispone de oficina, zona de trabajo, almacén y baños.

La infraestructura cuenta con personal responsable de supervisar el Punto Limpio y con equipamiento destinado a garantizar su correcto funcionamiento y la adecuada gestión de los residuos. Además, dispone de cerramiento para impedir el acceso fuera del horario de servicio y prevenir vertidos incontrolados, robos o actos vandálicos.

Asimismo hay control de acceso mediante la presencia de un operario; báscula para el pesaje de los residuos; y contenedores específicos para cada una de las fracciones admitidas.

Este espacio tiene una zona cubierta destinada a proteger de las inclemencias meteorológicas los residuos peligrosos y los aparatos eléctricos y electrónicos, además de señalización vertical para facilitar el acceso y orientar en la correcta utilización de las instalaciones, así como un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y prevenir robos y vertidos ilegales.

Al igual que el resto de instalaciones pertenecientes a la Red de Puntos Limpios de la Provincia de Cáceres, su gestión se llevará a cabo a través de un sistema digital que posibilitará el control de estos espacios al permitir la monitorización de la actividad, la identificación de usuarios, la gestión de incidencias y la recopilación de datos para optimizar el servicio.

Igualmente, este sistema permite el registro e identificación de los usuarios, la entrada y salida de residuos --incluyendo tipo, cantidad, límites permitidos, etc...--, o la generación de informes.

Con ello, se pretende aumentar el control y la trazabilidad de los residuos municipales recepcionados en los Puntos Limpios, facilitando la mejora de las operaciones de clasificación que incrementen el reciclado y preparación para la reutilización, consiguiéndose en último término, una mejora en la gestión de los residuos a nivel municipal, informa la diputación cacereña.