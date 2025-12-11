El Consorcio MásMedio amplía su gestión y llega a La Vera y Trasierra-Tierras de Granadilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CUACOS DE YUSTA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres (MásMedio) sigue aumentando sus servicios y atendiendo las demandas y necesidades de la provincia, y llega ahora a las comarcas de La Vera y Trasierrra Tierras de Granadilla, donde han adjudicado dos servicios por diez años, con un presupuesto total de 33.663.390 euros.

En los últimos días, representantes municipales de 31 localidades de las comarcas de La Vera y de Trasierra-Tierras de Granadilla han conocido los nuevos servicios de la gestión de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios complementarios, que gestiona el consorcio de la Diputación de Cáceres.

Así, este jueves, el gerente de MásMedio, Gustavo Pérez, acompañado de miembros del equipo técnico, ha viajado hasta Cuacos de Yuste, a la sede de la Mancomunidad de La Vera, donde ha detallado la adjudicación a los representantes de los 19 municipios de este territorio, que van a recibir las nuevas prestaciones.

Serán las localidades de Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, Torremenga de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.

El servicio en este caso se ha adjudicado a la UTE Inditec-Blázquez Martín, por diez años, con un presupuesto de 26.993.390 euros. El objetivo es reducir el llamado impropio (los residuos colocados en contenedores equivocados) por debajo del 40 por ciento que es el actual en la comarca.

Para ello, se llevarán a cabo jornadas formativas, talleres, eventos y cualquier actividad que contribuya a que la ciudadanía y los responsables de las administraciones conozcan dónde, cómo y cuándo depositar los residuos.

Con este nuevo contrato, además, se contará con nuevos vehículos, en total 21 vehículos y dos remolques: camión nodriza, camiones recolectores, camión lavacontenedores, furgón, furgoneta, vehículos pórter y dos remolques -un hidrolimpiador y un depósito combustible-.

También se incorporarán contenedores nuevos, sumando 665 unidades de fracción orgánica y 187 de papel cartón, además de contenedores de envases ligeros, restos, etcétera.

En cuanto al personal, además del Jefe de Servicio y un administrativo, se contará con 28 conductores, a los que se sumarían 17 más en los meses de verano. Además, se cuenta con una nave industrial para oficinas, almacén y campa, ubicada en Jarandilla de la Vera.

En la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla también fueron informados, la pasada semana, los representantes municipales de 12 localidades de esta mancomunidad sobre el nuevo servicio de la gestión de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios complementarios, que se ha adjudicado a Contratas y Servicios Extremeños (Conyser) por diez años, con un presupuesto de 6.670.000 euros.

Los municipios beneficiarios, en este caso, de las nuevas prestaciones son Zarza de Granadilla, La Granja, La Pesga, Mohedas de Granadilla, Guijo de Granadilla, Ahigal, Cerezo, Palomero, Marchagaz, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo y Oliva de Plasencia.

De la misma manera que en el caso anterior, el objetivo es reducir el llamado impropio por debajo del 31,6%, que es el actual en este territorio. Con el nuevo contrato, se contará con nuevos vehículos: dos camiones recolectores de carga lateral nuevos, un camión recolector de carga trasera, uno de voluminosos, un camión lavacontenedores y unas instalaciones en la nave industrial de Zarza de Granadilla.

También se incorporarán contenedores nuevos: 67 unidades de fracción orgánica, 112 de envases ligeros, 113 papel-cartón, sustitución de 84 contenedores de fracción resto, entre otros.