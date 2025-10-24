El Consorcio MásMedio asume la gestión del servicio de recogida de residuos en cuatro municipios de Riberos de Tajo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, continúa ampliando la prestación de servicios medioambientales a los municipios cacereños con la gestión del servicio de recogida de residuos domésticos y servicios complementarios destinado, en este caso, a cuatro municipios integrantes de la Mancomunidad Riberos del Tajo: Casas de Millán, Mirabel, Torrejón el Rubio, Serradilla y su pedanía Villareal de San Carlos.

El contrato, que fue adjudicado a la UTE Interlun-Gaia por un importe de 2,54 millones de euros y un período de 5 años, comenzará a ejecutarse a partir del 1 de noviembre.

Así lo ha explicado el técnico del Consorcio MásMedio, Francisco Vaquero, en una reunión mantenida en Cañaveral con alcaldes de los municipios beneficiarios, en la que ha avanzado que se van a implementar todas las fracciones y reforzar medios materiales y humanos para garantizar un servicio "eficaz, moderno y sostenible".

Vaquero ha precisado también que este servicio va a funcionar con un total de ocho conductores, un jefe de servicio y personal administrativo. Cabe precisar que de los conductores previstos en el servicio, 4 trabajaran durante todo el año y otros 4 actuarán como personal de refuerzo en verano y fiestas.

Además, se van a incorporar los varios vehículos como un camión recolector de 16 metros, camión de voluminosos, camión lavacontenedores, vehículos de refuerzo estival y furgoneta.

Entre las mejoras se encuentra la sustitución del 50% de contenedores de fracción resto, envases y papel-cartón en los primeros dos meses de actuación y la incorporación desde el inicio del contrato de contenedores de fracción orgánica en todos los municipios.

Como parte de este contrato, igualmente, se prevén acciones de formación y sensibilización con la población local en materia medioambiental con temáticas como el reciclaje, la fracción orgánica o retos medioambientales

Esta nueva prestación de servicio de recogida de residuos domésticos y servicios complementarios se une a los contratos que ya están funcionando en Zona Oeste, Zona Este, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Sierra de Gata.