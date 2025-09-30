El Consorcio MásMedio y el CP Cacereño firman un convenio para organizar actividades medioambientales y deportivas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres y el Club Polideportivo Cacereño han firmado este martes un convenio de colaboración, en el estado Príncipe Felipe del equipo de fútbol, con el que se llevarán a cabo campañas a través de las redes sociales y actividades medioambientales y deportivas para los más pequeños.

"Creemos firmemente que los deportistas son referentes sociales y que su voz tiene un enorme impacto, de manera especial entre la juventud", ha resaltado el vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, en la presentación del nuevo convenio de colaboración con el club verdiblanco, junto al presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez.

Prieto ha explicado que se trata de un acuerdo institucional que va más allá porque "es un compromiso conjunto con el medio ambiente, con el deporte y con la ciudadanía".

Entre los objetivos y actividades contempladas en esta colaboración destaca la campaña de concienciación ambiental, con la implicación directa de los jugadores a través de las redes sociales.

Además, se organizarán jornadas medioambientales y deportivas para que escolares de la provincia puedan asistir a un partido del Cacereño en el estadio Príncipe Felipe, llevando a cabo, además, juegos infantiles y experiencias educativas.

"Con estas actividades los más jóvenes podrán conocer el fútbol desde dentro, pero también conocer la importancia del reciclaje, del agua y del cuidado del entorno, es decir, sembrar conciencia ambiental desde la infancia y qué mejor escenario que un estadio lleno de emoción y valores positivos", ha resaltado Prieto.

Por su parte, el presidente del CP Cácereño ha agradecido a MásMedio y a la Diputación de Cáceres "su compromiso con el deporte" y el apoyo que el club viene recibiendo de la institución. Ordóñez ha recordado la construcción de una nueva grada, que llevará el nombre de Diputación Provincial de Cáceres, y que acogerá de manera especial a colectivos, colegios y distintas asociaciones de la provincia.