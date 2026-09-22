La Diputación de Cáceres abre un año más sus puertas a la ciudadanía por la celebración de San Pedro de Alcántara

Archivo - Escolares participan en la jornada de puertas abiertas de la Diputación de Cáceres en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres celebra una nueva edición de su Semana de Puertas Abiertas, una propuesta con la que busca acercar a la ciudadanía el trabajo que se realiza en la institución para ayudar a los municipios de la provincia en la gestión de sus recursos y el desarrollo de sus localidades.

Así, en su undécima entrega que se celebrará del 6 al 9 de octubre, se ha planteado una variada programación en Cáceres y Plasencia dirigidas a distintos públicos que incluyen visitas guiadas a museos y edificios históricos, conciertos y actuaciones de danza, talleres de la mano del personal de los Circular Fab o un pleno Senior.

Las personas interesadas en participar en las visitas guiadas a los palacios de la Diputación en Cáceres ya pueden realizar su inscripción, llamando al teléfono 927 255 597. El resto de actividades de acceso libre no requiere inscripción previa y estará sujeto a la disponibilidad de aforo.

Cabe recordar que la Semana de Puertas Abiertas se suma a las actividades institucionales en torno al Patrón de la Diputación, San Pedro de Alcántara, que se conmemora el lunes 19 de octubre, fecha en la que se homenajeará a empleados y empleadas públicas jubilados durante el último año.

PROGRAMA EN PLASENCIA

La Diputación de Cáceres ha organizado una completa programación en Plasencia, que comenzará el martes 6 de octubre en el Complejo de Santa María con las visitas del CEIP San Miguel Arcángel a las 10,15 horas y de la Asociación de Mujeres Extremeñas por la Innovación y el Desarrollo a las 11,30 horas.

Por la tarde, el complejo abrirá sus puertas al público con visitas de aforo libre a los claustros y al Museo Etnográfico a las 17,00 horas, seguidas de una audición musical a cargo del Conservatorio García Matos a las 17,30 horas y una actuación del alumnado de danza a las 19,00 horas.

El miércoles 7 de octubre, las actividades de la mañana se realizarán en el Parque Móvil del SEPEI de Plasencia, acogiendo las visitas de estudiantes del CRA Vera-Tiétar de Pasarón de la Vera, a las 10,15 horas y del CEIP Nuestra Señora de Fátima, de Galisteo, a las 11,00 horas.

Durante la tarde, se retomarán las visitas de aforo libre por los claustros del complejo cultural Santa María y el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso a las 17,00 horas, acompañadas de una nueva audición del Conservatorio de Música a las 17,30 horas.

La programación continuará el jueves 8 de octubre con una visita matutina a las 11,00 horas, orientada a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Malpartida de Plasencia.

Por la tarde, tras una nueva ronda de visitas abiertas a las 18,00 horas, el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso acogerá como broche final una actuación conjunta de los alumnos de Danza y del Conservatorio García Matos a las 19,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Cabe destacar que diversas actividades a lo largo de estos días cuentan con la colaboración del Circular Fab de Malpartida de Plasencia.

PROGRAMA EN CÁCERES

Por su parte, en la ciudad de Cáceres las actividades comenzarán con las visitas de los CEIP Delicias a los palacios Provincial y Mayoralgo, que incluirán juegos del Circular Fab, además de cuentacuentos en el Palacio Carvajal a las 10,15 horas, del martes 6 de octubre.

Posteriormente, a las 11,00 horas, la Asociación Amigos de Pescueza recorrerá los distintos palacios, para dar paso a las 12,30 horas a un programa de radio de Onda Cero desde el Salón de Escudos. Ya en horario de tarde, a las 17,00 horas, se ofrecerán visitas guiadas a los palacios Carvajal, Provincial y Mayoralgo, para las que será necesaria inscripción previa.

La jornada finalizará en el Palacio Mayoralgo con las actuaciones del Conservatorio Elemental de Danza a las 18,00 horas, y del Grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial a las 19,00 horas.

La mañana del miércoles 7 de octubre estará protagonizada por la visita de escolares de los Colegios Virgen de la Jarrera (Mirabel) y San José de Calasanz (Riolobos) que participarán en una visita al Parque Móvil del Sepei y disfrutarán de cuentacuentos en el Palacio Carvajal, y estudiantes del centro escolar Tesoro de Aliseda, que visitarán los distintos palacios y tendrán actividades con técnicos del Circular Fab.

Por la tarde, se repite el esquema de la jornada previa, ofreciendo nuevamente a las 17,00 horas visitas guiadas previa inscripción, seguidas de las actuaciones de danza a las 18,00 horas y del Grupo de Cámara a las 19,00 horas en el Palacio Mayoralgo.

La agenda del jueves 8 de octubre continuará por la mañana con la visita a los palacios del CEIP Fernando el Católico de Madrigalejo a las 10,15 horas, y la visita al Sepei del CEIP Los Ángeles de Caminomorisco, a las 11,00 horas. A las 12,00 horas, el Palacio Carvajal acogerá una charla-taller del consorcio Más Medio dirigida a ambos centros educativos y a la Asociación Divertea.

Por la tarde, tras las visitas guiadas a los palacios de las 17,00 horas, el Palacio Mayoralgo será el escenario de un concierto a cargo de la Banda de la Diputación de Cáceres a las 19,00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Finalmente, la programación concluirá el viernes 9 de octubre con un Pleno Senior, a las 10,30 horas, que contará con la participación de la Federación de Mayores de Municipios del Valle del Ambroz de Aldeanueva del Camino.