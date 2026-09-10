La Diputación de Cáceres abre al público los restos romanos del Palacio de Mayoralgo en Las Noches del Patrimonio

Restos romano en el Palacio de Mayoralgo de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres abrirá al público los restos romanos del Palacio de Mayoralgo para que puedan ser visitados este viernes y sábado, 11 y 12 de septiembre, con motivo de la celebración de Las Noches del Patrimonio, una iniciativa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que este año coincide además con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El horario de visita de este yacimiento arqueológico será durante los dos días de 20,30 a 24,00 horas, al igual que el de otros espacios y edificios históricos, artísticos y culturales que tiene la institución provincial en la ciudad de Cáceres.

La visita al yacimiento arqueológico del Palacio de Mayoralgo es una de las que más interés ha despertado y en ella se podrá apreciar el origen romano de la ciudad hace más de dos mil años y la evolución histórica de la urbe, según informa la diputación cacereña.

Desde la adquisición de este palacio por parte de la Diputación Provincial, la institución trabaja para que la visita de la ciudadanía al yacimiento "sea una realidad continua", tal como anunciara en su día el presidente Miguel Ángel Morales.

Además de la visita al Palacio de Mayoralgo, el viernes y el sábado, hasta la media noche, se podrán visitar también el Palacio de Carvajal, la Sala de Arte el Brocense y el Museo Pedrilla-Casa Guayasamín.

La Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco también abrirá sus puertas para dar a conocer sus estancias y los talleres que se imparten en ella, pero en este caso solo será el sábado, de 20,30 a 24,00 horas, debido a que el viernes se están realizando las pruebas de acceso para el presente curso.

En el Museo de Historia y Cultura y Casa Museo Guayasamín podrá contemplarse la exposición 'Memoria y Cenizas', del artista Juan Manuel Ciria, una muestra comisariada por Javier Remedios que incluye nuevas obras, intervenciones y acciones artísticas realizadas específicamente para el contexto expositivo, ocupando tanto salas interiores como espacios exteriores mediante pintura, escultura, instalación y performance.

La Sala de Arte El Brocense, por su parte, acoge la exposición Ósmosis, de la artista granadina Belén Mazuecos. La muestra forma parte del proyecto de investigación 'Apuntes para una etnografía del mundo del arte', una línea de trabajo que la artista desarrolla desde hace más de una década y en la que combina dibujo, pintura e investigación para construir una particular cartografía del sistema artístico.

A través de una iconografía propia y reconocible, Mazuecos analiza los procesos de legitimación, las relaciones de poder, las estrategias de adaptación y supervivencia de los distintos agentes que intervienen en el mundo del arte.