La Diputación de Cáceres acomete la limpieza de cauces en el casco urbano de Torremocha - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

TORREMOCHA (CÁCERES), 31 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Tragsa se encuentra ejecutando labores de desbroce y retirada de restos acumulados en tramos de cauces de arroyos que discurren en el entorno urbano de la localidad cacereña de Torremocha.

Los trabajos se inician tras la solicitud del Ayuntamiento a la Diputación de Cáceres, entidad que financia estas actuaciones, y tienen como objeto evitar desbordamientos en las zonas próximas al cauce fluvial, al tratarse de una lámina de agua que transcurre en las inmediaciones de una zona de viviendas.

El tramo sobre el que se está actuando tienen una longitud aproximada de 1.160 metros, en el que se vegetación anual como las zarzas, originando acumulaciones vegetales en la zona del cauce provocando la retención del flujo hidráulico y desbordamientos.

Con una inversión de 16.930 euros, operarios de la empresa pública están procediendo al desbroce y triturado de la vegetación y retirada de acumulaciones mediante medios manuales, actuaciones que quedarán completadas en los próximos días.