La Diputación de Cáceres apoya 18 proyectos de investigación y divulgación sobre la Memoria Histórica y Democrática

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita una exposición sobre mujeres respresaliadas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha otorgado una ayuda total de 34.259 euros que se repartirán entre 18 proyectos con distintas cuantías, con el objetivo de fomentar la investigación y la divulgación sobre la Memoria Histórica y Democrática.

A la convocatoria se presentaron un total de 23 proyectos como estudios, podcast, exposiciones, cursos o la catalogación de patrimonio vinculado a la Guerra Civil, que son algunas de las propuestas que se pondrán en marcha.

Entre los proyectos subvencionados se encuentran podcast sobre maestras rurales que ejercieron su profesión durante el Franquismo, recuperación y visibilización del patrimonio histórico LGTBIQ+ o un curso científico-técnico sobre el exilio español de 1939 y sus consecuencias.

En febrero de este año se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la segunda convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a apoyar a asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación y universidades en el desarrollo de iniciativas en este ámbito.

Para la valoración de los proyectos, a los que se exigía una puntuación mínima igual o superior a los 20 puntos para obtener la ayuda, se han tenido en cuenta criterios como la calidad técnica y viabilidad económica del proyecto, la colaboración con otras entidades, la experiencia y trayectoria en proyectos de la misma temática o la incidencia del proyecto en la sociedad.

Sobre esto último, se ha tenido en cuenta, entre otros, si los proyectos contribuyen a la recuperación de la memoria de las mujeres o si tienen una aplicación en el ámbito educativo, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Cabe recordar que la Diputación Provincial de Cáceres tiene entre sus principales líneas de acción política la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática "con el objetivo de consolidar los valores democráticos y fomentar una ciudadanía abierta, inclusiva y plural, fundamentado en la promoción de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos", concluye la nota.