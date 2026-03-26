La Diputación de Cáceres apoya la II Marcha Cardiosaludable para la prevención de enfermedades cardiovasculares

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto a la presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología, María Victoria Mogollón Jiménez, y el cardiólogo José Javier Gómez Barrado - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres ha mantenido un encuentro con representantes de la Sociedad Extremeña de Cardiología, entre ellos su presidenta, María Victoria Mogollón Jiménez, y el cardiólogo José Javier Gómez Barrado.

Durante la reunión, Mogollón ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando la sociedad para acercar la cardiología a la población, en este sentido, ha destacado la importancia de "dar a conocer los factores de riesgo cardiovascular, mejorar el conocimiento sobre la salud del corazón y fomentar la prevención de las enfermedades cardiovasculares".

Entre estas iniciativas se encuentra la II Marcha Cardiosaludable 'Caminando por tu corazón', una actividad abierta al público que se celebrará el próximo 12 de junio en Cáceres, coincidiendo con el XLV congreso anual de la Sociedad Extremeña de Cardiología.

La jornada combinará ejercicio físico y divulgación sanitaria, e incluirá una ruta cardiosaludable, un desayuno saludable y varias charlas informativas que, previsiblemente, se desarrollarán en el Colegio de Médicos, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

Por su parte, José Javier Gómez Barrado ha subrayado la necesidad de reforzar la concienciación social, recordando que "las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país y, en muchos casos, son prevenibles, por lo que es fundamental que la población conozca los factores de riesgo y las medidas de prevención".

El presidente de la Diputación de Cáceres ha valorado muy positivamente esta iniciativa y ha reiterado el respaldo de la institución provincial a su desarrollo, destacando que "la Diputación de Cáceres sigue apostando por la salud y la prevención como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Cabe recordar que la institución provincial ya ha impulsado anteriormente acciones en el ámbito de la prevención de enfermedades y dolencias cardiovasculares, como la formación en reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores en municipios de la provincia, consolidando así su compromiso con la salud pública.