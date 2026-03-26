La Diputación de Cáceres aprueba inversiones de más de 2 millones de euros para obras y servicios en municipios

Pleno de la Diputación de Cáceres del mes de marzo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este viernes un paquete de inversiones y subvenciones que supera los 2 millones de euros, destinados en su mayoría a ayuntamientos y entidades locales de la provincia para la mejora de infraestructuras, red viaria y apoyo al tejido asociativo, entre otras cuestiones.

En lo referente al plan de inversiones y actuaciones de reposición y conservación en infraestructuras y edificios provinciales, se han aprobado para el Palacio Mayoralgo un total de 19.460 euros destinados a la instalación de un sistema de bombeo para alimentación de bocas de incendio equipadas y para la conexión de la red de voz y datos a la red corporativa provincial.

Además, se ha dado el visto bueno a 636.000 euros destinados a diferentes obras en los parques del Sepei de Plasencia, Valencia de Alcántara, Navalmoral de la Mata y Guadalupe.

La sesión plenaria del mes de marzo ha aprobado una ampliación del programa de inversiones en carreteras incluidas en la Red Viaria Provincial en la lucha contra el aislamiento de los municipios y el mantenimiento de la red por un total de 200.000 euro.

Se trata de la CC-218, de N-630 a Aldea del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro para reconstrucción del muro de contención en Segura de Toro (56.000 euro); CC-202, de Casar de Palomero a Mohedas de Granadilla (8.223,67euro) y para asistencias técnicas vinculadas a obras en la Red Viaria Provincial, 135.776,33 euro.

Destinado a inversiones extraordinarias en entidades locales para atender situaciones puntuales se ha aprobado una partida total de 209.388 euros. Estarán destinados a Alcuéscar para reparaciones de pavimento en la Plaza de España, 66.030 euros; Cabezuela del Valle, reparación de acceso a azud de abastecimiento, 25.000 euros; Rosalejo, mejora de la red de saneamiento, 70.000 euros y en Santiago de Alcántara para modificación de líneas y cuadro de mando de alumbrado público, 48.320 euros.

También se han aprobado partidas destinadas al patrocinio del Club Polideportivo Cacereño, por un importe de 110.000 euros para la finalización de la grada para que asociaciones, institutos y diferentes colectivos puedan acceder a los partidos, y una subvención nominativa a la Asociación cultural de Encajeras 'La Picota' de Galisteo para el X Encuentro de encajeras, 5.800 euro.

Luz verde también para un montante total de 807.460 euros para varias actuaciones como la rehabilitación de edificios en las fincas Haza de la Concepción y El Cuartillo (130.155 euros); para la red viaria provincial se destinan 43.700 euros; para inversiones extraordinarias urgentes un total de 69.704 euros; y para asistencias técnicas se han aprobado también 5.000 euros.

Para obras en casas cuartel se han presupuestado 28.000 euros; para reformar de edificios provinciales unos 33.214; para edificios del Sepei un total de 2.500 euros; y para programas en ayuntamientos para el programa de puntos de recarga de vehículos eléctricos unos 7.467 euros.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a 24.588 euros para un nuevo embarcadero pantalán en Garrovillas y para el convenio que se mantiene con la Confedaración Hidrográfica del Tajo (CHT) para el mantenimiento y limpieza de cauces de ríos y arroyos se destinan 200.000 euros, así como 263.000 para el pago de expropiaciones de la red viaria.

RESPALDO TEJIDO SOCIAL Y EMPLEO

El pleno ordinario también ha aprobado un partida total de 172.000 euros destinados a entidades locales de la provincia y asociaciones sin ánimo de lucro para la ejecución de inversiones y obras.

Se trata de los ayuntamientos de Abertura, para su piscina municipal; Casas de Don Gómez, que lo usará en pavimentaciones; Cerezo mejorará su alumbrado público; Hoyos sus redes y pavimentaciones y la Moheda de Gata lo invertirá en dependencias municipales.

También llegará una partida a San Martín de Trevejo para la instalación de un parque infantil; a Valdemorales para instalaciones deportivas: Valdehúncar para mejorar las instalaciones del cementerio municipal y Villar de Plasencia, para adaptaciones de bienes municipales además de para la asociación Formación Educadores Tiempo Libre Nutria para mejora de infraestructuras.

Destinado a asociaciones sin ánimo de lucro, entidades locales y otras entidades para gastos corrientes se aprueban un total de 283.207 euros. Destacan en este apartado la ayuda a la Federación Extremeña de Festivales autogestionados.

Por ejemplo el Bellota Rock recibirá 40.000,00 euros; la redacción del proyecto de restauración del Castillo de Trevejo se llevará 9.075 euros o la subvención de 25.000 euros a la Fundación Sociedad-Universidad para la segunda edición del Máster en Gestión y Administración Local.

DINAMIZADORES SOCIALES

El pleno también ha aprobado el compromiso de gastos plurianuales del convenio entre las diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Junta de Extremadura para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva años 2026-2029. Como ha explicado Esther Gutiérrez se trata de un convenio con el que, no solo mantiene activa a la población de todas las edades de los municipios de la provincia, sino que también es generador de empleo.

La diputación cacereña aporta más de 581.000 euros para la contratación en la provincia de Cáceres de 67 dinamizadores deportivos, para ofrecer este servicio deportivo en las zonas rurales, para la gestión de los clubes, de los propios equipos desde la base, desde la primeras edades hasta más avanzado, o, incluso, la gimnasia de mantenimiento y otro tipo de actividades deportivas que se vienen haciendo con hombres y mujeres de todas las edades.

"Nos parece que es un programa muy importante que lleva muchos años funcionando y que ha sido un éxito rotundo", ha apuntado Gutiérrez en la rueda de prensa anterior al pleno, en la que ha destacado la creación de empleo que supone este programa.

Finalmente se ha dado luz verde a la adhesión de la Diputación Provincial de Cáceres a la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen.

FRANCISCA CADENAS Y DANIA DÉVORA

El pleno ha comenzado, como es habitual, con un minuto de silencio en recuerdo y respeto a las víctimas de la violencia machista con el que se quiere mostrar el rechazo por los asesinatos de mujeres.

En esta ocasión se ha tenido un recuerdo para Francisca Cadenas desaparecida en Hornachos y cuyos huesos fueron encontrados en una casa próxima a su vivienda, y también se ha lamentado la muerte de Dania Dévora directora de Womad Cáceres durante dos décadas y que falleció ayer miércoles en Canarias.