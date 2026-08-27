La Diputación de Cáceres celebra el Día de Extremadura con un concierto de Luis Pastor y la Banda Sinfónica Provincial - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres celebra el Día de Extremadura con un concierto del cantautor extremeño Luis Pastor y la Banda Sinfónica Provincial. Será martes 8 de septiembre, a las 22,00 horas en los Jardines de Pedrilla, donde sonarán canciones como 'Vamos juntos', 'Evohe' o 'Te doy Las Villuercas'.

Será una cita especial en la que Luis Pastor recupera el formato intimista junto a la Banda Sinfónica Provincial, una propuesta estrenada en el Gran Teatro de Cáceres y que también pudo disfrutarse en las Noches de Santa María de Plasencia.

El espectáculo contará igualmente con las actuaciones en acústico de varios artistas invitados, como Duende Josele, Miriam Cantero, Rodrigo Fernández y Raquel Sandes, que se sumarán "a una velada concebida como un encuentro de música, orgullo y reivindicación", informa la diputación cacereña.

Las entradas ya se encuentran a la venta con un precio de 5 euros, más 0,28 euros en concepto de gastos de gestión. Pueden adquirirse de manera anticipada a través de la web de entradium.

Cabe recordar que la recaudación íntegra obtenida con la celebración del concierto se destinará a organizaciones sin ánimo de lucro, reforzando así el carácter solidario de esta cita musical con motivo de la celebración de la fiesta regional de Extremadura.