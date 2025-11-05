La Diputación de Cáceres y el CGPJ organizan un curso sobre derecho penal y administrativo

Archivo - La presidenta del Tribunal Supremo y del CCGPJ, Isabel Perelló, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, firman el convenio de colaboración entre ambas instituciones el pasado mes de mayo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han organizado el curso 'Encuentro alrededor del derecho penal y del derecho administrativo en el ámbito local', que se celebrarán en el complejo cultural San Francisco, en Cáceres, los días 6 y 7 de noviembre, fruto del convenio para acciones formativas entre ambas instituciones.

La inauguración tendrá lugar este jueves, 6 de noviembre, a cargo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena; la vocal territorial del CGPJ, Inés María Herreros; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

El curso está dirigido tanto a jueces como profesionales de la justicia, además de a trabajadores de la Diputación de Cáceres y cargos electos de la provincia que quieran formarse en esta materia a través de las ponencias y mesas redondas que ofrecerán expertos juristas en temas tan diversos como 'Las Haciendas locales', que impartirá José Antonio Montero, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y actual vocal del CGPJ.

'El acoso laboral, sexual y por razón de sexo con trascendencia penal en el ámbito local', 'Procesos selectivos y provisión de puestos en el ámbito local. Control de la discrecionalidad por la jurisdicción contenciosa-administrativo', 'Prevaricación urbanística' o 'Transparencia -algorítmica- y acceso a la información en el ámbito local', son algunas de las mesas redondas que se desarrollarán en este curso con la participación de jueces extremeños pero también provenientes de otras comunidades autónomas como Asturias o Valencia.

La ponencia de clausura, el viernes a partir de las 12,15 horas, versará sobre 'Comportamientos poco éticos: de las actividades prohibidas a funcionarios públicos, el tráfico de influencias', a cargo de Julián Artemio Sánchez Melgar, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.