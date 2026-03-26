La Diputación de Cáceres comenzará esta primavera el traslado de sus trabajadores al Palacio de Mayoralgo

Palacio de Mayoralgo en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a comenzar esta primavera el traslado paulatino de sus trabajadores al Palacio de Mayoralgo, donde se están realizando actuaciones puntuales para adecuar los sistemas de seguridad contra incendios y labores para la conexión del edificio con la red corporativa de la institución provincial, con una inversión de 10.000 euros.

Una vez concluya esta puesta a punto del inmueble, que se ha comprado a Unicaja por un importe total de 8 millones de euros, se irán trasladado allí algunos trabajadores que ahora mismo trabajan en otras dependencias de la diputación.

Los primeros en trasladarse serán "los trabajadores que están en peores condiciones" en el edificio Pintores 10, y después se continuará con otros servicios del palacio provincial y otras dependencias.

Así lo ha señalado la vicepresidenta Primera de Territorio y portavoz del equipo de Gobierno provincial, Esther Gutiérrez, que ha avanzado este jueves que "en breve", una vez que se subsanen las cuestiones básicas, "el palacio estará totalmente disponible para empezar de forma paulatina a trasladar a los trabajadores".

Gutiérrez ha señalado que estos trabajos podrían durar poco más de un mes por lo que la idea es que algunas dependencias del Palacio de Mayoralgo se incorporen como sede de actividades de la feria de oportunidades del mundo rural JATO, que se celebrará del 4 al 7 de junio.

"Va a ser un edificio no solo de uso administrativo, sino que a nivel cultural queremos también aprovecharlo, porque tiene un potencial extraordinario", ha apuntado la vicepresidenta, que ha añadido que la planta baja se utilizará para actividades culturales y expositivas.

Gutiérrez ha asegurado que "es un palacio maravilloso que a nivel cultural también va a dar más oportunidades para la ciudad y la provincia", ha concluido.